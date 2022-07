Perchè provare a seguire un nuovo regime alimentare che prevede l’assunzione di un pasto liquido che può essere un sostitutivo del pasto? Bhè i motivi, come scoprirete leggendo questo nostro articolo, sono sicuramente diversi. Innanzi tutto per chi ha bisogno di perdere peso e non può preparare molti pasti salutari da portare in ufficio, o a lavoro, un pasto liquido è la soluzione perfetta. Vi permetterà di avere un pasto con il giusto apporto calorico, semplicemente usando un bicchiere per shekerare il suo contenuto e poi potrete portare la bevanda ottenuta, ovunque. Potete preparare la vostra bevanda in qualsiasi posto, perchè basterà mettere nel miscelatore il contenuto solido e poi unire l’acqua, una volta arrivato il momento del pasto. Tutto è davvero semplicissimo! Non dovrete fare altro che provare ma oggi, vogliamo darvi altri motivi validi per iniziare una dieta con un pasto liquido; 10 motivi per provare dei pasti liquidi come sostituti del pasto. Una idea perfetta in estate, quando c’è anche meno voglia di stare ai fornelli magari per preparare la sera prima qualcosa. Tra l’altro spesso, i prezzi di una insalata sono improponibili e per chi vuole assumere poche calorie fuori casa, trovare la giusta alternativa non è semplice. In estate poi, non è consigliabile portarsi dietro qualcosa da mangiare, soprattutto se si deve affrontare un viaggio lungo, senza avere a disposizione una borsetta frigo. Le alte temperature dell’estate infatti, potrebbero guastare il nostro pranzo dietetico preparato a casa.

E allora, che ne dite di provare come abbiamo fatto noi, con uno shape shake perfetto sia per chi ha bisogno di un prodotto senza glutine o per chi ha bisogno di un prodotto vegano? Iniziamo dai dieci motivi per scegliere questo genere di prodotto per poi darvi anche qualche dritta, per i migliori pasti liquidi da provare.

10 motivi per acquistare un pasto liquido perfetto come sostituto del pasto

1- Questione di tempo: il risparmio che avrete del vostro tempo. Uno shape shake si prepara in pochi minuti, basterà unire il composto solido all’acqua e il gioco è fatto.

2-Preparazione: si può preparare in qualsiasi posto. Vi basterà avere con voi un bicchiere per miscelare acqua e contenuto solido. Ma in alternativa, qualora vogliate portarvi le bustine mono dose oppure versare il contenuto in un sacchettino di plastica, vi basterà avere una bottiglietta di mezzo litro di acqua e il gioco è fatto.

3-Calorie e smaltimento. I pasti liquidi danno un apporto calorico molto basso; dipenderà dal gusto che sceglierete ma di norma, contengono circa 200 calorie. Questo significa che facendo una bella passeggiata di un’ora al parco o sul vostro tapis roulant le avrete smaltite. Basterà magari fare il tratto casa ufficio, per smaltire il pranzo ( o la cena, sono perfetti soprattutto in estate, anche per una cena, se a pranzo avete magari mangiato di più).

4- Pasto nutritivo bilanciato veloce preferibile ai fast food ricchi di grassi. Spesso soprattutto quando si lavora fuori casa, si tende a mangiare nel posto più vicino all’ufficio e non tutti sono fortunati ad avere accanto alla sede lavorativa un posto in cui si può mangiare bene. E allora, con questa soluzione, potrete mangiare sempre bene e variare, perchè chiaramente, i gusti da scegliere a vostra disposizione, saranno diversi.

5-Economici, qualità prezzo. Acquistando uno shape shake che ha un peso di circa 900 grammi ( parliamo della confezione intera) potrete gustare il vostro pasto ( che deve contenere circa 60 grammi di prodotto ) 15 volte. Questo significa che ogni pranzo vi costerà circa 2 euro. Vi stiamo parlando del prezzo medio dei prodotti a marchio foodspring, che abbiamo assaggiato e testato per voi.

6-Le Materie prime usate. Il brand Foodspring usa materie prime di qualità. Sul sito ufficiale leggiamo: “Le fave contengono tutti gli aminoacidi essenziali e più proteine di altre fonti proteiche vegetali. Le polveri proteiche della fava hanno un gusto neutro e una consistenza cremosa, non aggiungono amarezza o corposità al prodotto. Le polveri proteiche di ceci hanno un gusto molto neutro e una consistenza cremosa, il che le rende ideali come fonte proteica per i prodotti alimentari. Ecco perché il nostro innovativo team di sviluppo del prodotto ha creato queste fonti proteiche uniche a base vegetale.“

7-Energia

8-Sostenibile – Risparmio di risorse energetiche

9-Acquisto facilissimo on line e nei supermercati

10-Comodità la parola d’ordine: alla fine di questo nostro ragionamento vi renderete conto che la parola principale dietro a un pasto liquido è la comodità. Sia le bustine che in generale uno shape shake, possono essere portati ovunque. Perfetto per una pausa durante la passeggiata in montagna, in gita con i vostri bambini, al mare sotto l’ombrellone. Non dovrete fare altro che mettere in borsa una bustina mono porzione. E chi non ha una bottiglietta d’acqua sempre con sè! E se non ce l’avete, potete ovviamente acquistarla in qualsiasi posto.

Assaggiato e testato per voi: Shape Shake foodspring

E ora non ci resta che parlarvi di questi frullati di foodspring che abbiamo assaggiato per voi.

Shape Skake 2.0 foodspring

Shape shake sostituto del pasto che combina proteine del siero di latte isolate con altri ingredienti accuratamente selezionati ed è disponibile in molti gusti per soddisfare tutti i palati. Ideale per raggiungere gli obiettivi prefissati. Vi consigliamo tutti i gusti, sono davvero molto buoni potrete scegliere tra diversi gusti come quello dal sapore frutti di bosco e yogurt, oppure fragola o cocco croccante. Sul sito foodspring troverete i vari gusti da acquistare. Vi ricordiamo che ogni porzione deve essere preparata con 60 grammi di prodotto e 350 ml di latte. Per aiutarvi nella preparazione considerate che serviranno circa 6 cucchiai di prodotto ma basterà altrimenti usare il bicchierone e mettere dentro circa 60/70 ml di liquido. Poi agitate bene per una trentina di secondi e il gioco è fatto.

Shape Shake Vegano

Abbiamo assaggiato per voi il gusto di questo shape shake al latte macchiato e caramello e possiamo dirvi che è davvero delizioso. Il consiglio è quello di prepararlo pochi secondi prima di berlo, per evitare che si addensi. Usate solo acqua, come viene indicato sul sito di foodrspring e vedrete che avrete trovato il sostituto del pasto perfetto per il vostro regime alimentare o la vostra dieta a base di liquidi. Ovviamente ci sono anche altri gusti, perfetti per i vegani o per chi ha delle intolleranze. Controllate comunque sempre la lista degli ingredienti. Lo shape è disponibile anche in latri gusti. Buonissimo anche mirtillo e cheesecake.

Shape Shake 2.0 Porzione prova

E per chi prima di effettuare l’acquisto della confezione di 900 grammi volesse fare dei test, esistono anche le confezioni di prova, in modo da poter anche scegliere il gusto che più piace.

Acquistando uno shape shake per la vostra dieta con un pasto liquido sostitutivo riceverete anche uno shaker incluso nel prezzo.