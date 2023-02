Tutte pazze per il pilates da parete: esercizi e consigli

Tutto quello che dobbiamo sapere sul pilates da parete: esercizi utili e consigli

Tutte pazze per il pilates da parete, ebbene si, questa volta parliamo al femminile perchè ai maschietti, non piace molto questo genere di allenamento. E noi ce ne faremo una ragione! Spopola invece il pilates da parete, utilissimo per il corpo e per la forma fisica. Per tenersi in forma, per rassodare, per avere una buona postura. Il Pilates da parete è una forma di allenamento ispirata alla filosofia del Pilates che utilizza attrezzi fissi come le barre da parete per aiutare a migliorare la forza, la flessibilità e la postura del corpo. Questa forma di allenamento si concentra su esercizi precisi e controllati che mirano a rafforzare i muscoli profondi e a migliorare l’equilibrio e la coordinazione.

Il Pilates da parete è un tipo di allenamento accessibile a molte persone, indipendentemente dalla forma fisica e dall’età. Tuttavia, come per qualsiasi forma di esercizio, è importante consultare il medico prima di iniziare se si hanno problemi di salute o lesioni preesistenti.

Il Pilates da parete è un’attività a basso impatto che non richiede una grande quantità di forza fisica o coordinazione, rendendolo adatto a persone di tutti i livelli di fitness. Inoltre, la sua natura concentrata sulla postura e sul controllo muscolare significa che è possibile regolare l’intensità dell’allenamento per adattarlo alle proprie esigenze individuali.

In generale, il Pilates da parete è un’opzione sicura e accessibile per molte persone che cercano un allenamento leggero ma efficace.

Tutti i benefici del pilates da parete

Il Pilates da parete fa bene perché offre molti benefici come:

Miglioramento della postura: aiuta a correggere le abitudini posturali scorrette e a mantenere una postura corretta e equilibrata. Aumento della forza muscolare: lavora sui muscoli profondi del corpo, aiutando a rafforzare la schiena, i fianchi e gli addominali. Miglioramento della flessibilità: gli esercizi precisi e controllati del Pilates da parete aiutano a migliorare la flessibilità e la gamma di movimento. Riduzione del dolore: può aiutare a ridurre il dolore alla schiena e alle articolazioni, poiché lavora sui muscoli che supportano queste aree. Miglioramento della concentrazione: gli esercizi richiedono una concentrazione profonda e una presenza mentale, che aiuta a migliorare la concentrazione e la capacità di equilibrio.

Il pilates da parete è amatissimo dalle donne anche perchè si può fare in casa, in ufficio, in qualsiasi posto ci sia una parete e non si deve necessariamente andare in palestra anche se è chiaro, con un istruttore e o una istruttrice che ti segue, saprai di fare nel modo giusto ogni esercizio, discorso diverso de ti alleni da sola.

Pilates parete esercizi

Ecco alcuni esercizi comuni che si possono fare con il Pilates da parete:

Roll-Down: in piedi di fronte alla parete, appoggiare le mani sulla parete e piegare lentamente il tronco verso il basso, mantenendo la schiena dritta e la testa rilassata. Plank: appoggiare le mani sulla parete e mantenere una posizione di push-up per alcuni secondi, mantenendo la schiena dritta e i glutei contratti. Scissors: sdraiarsi a terra con le gambe sollevate verso la parete e alternare lentamente il movimento delle gambe in un movimento di taglio. Leg Circles: sdraiarsi a terra con le gambe sollevate verso la parete e descrivere dei cerchi con le gambe, mantenendo il controllo del movimento. Teaser: sdraiarsi a terra con le gambe sollevate verso la parete e sollevare il tronco verso le ginocchia, mantenendo la schiena dritta e i glutei contratti.

Questi sono solo alcuni esempi di esercizi che si possono fare con il Pilates da parete. È importante ricordare che gli esercizi devono essere eseguiti con precisione e controllo per ottenere i massimi benefici.

Come rassodare i glutei con il pilates da parete: scegli il ponte

Un esercizio efficace per rassodare i glutei con il Pilates da parete è l’esercizio del Ponte. Ecco come eseguirlo:

Sdraiatevi a terra con le gambe piegate e i piedi appoggiati sulla parete. Sollevate il bacino verso il soffitto, mantenendo le ginocchia piegate e i piedi appoggiati sulla parete. Mantenete la posizione per alcuni secondi, concentrandovi sulla contrazione dei glutei. Abbassate lentamente il bacino verso il pavimento, mantenendo la forma corretta. Ripetete l’esercizio per 10-15 ripetizioni, riposando brevemente tra ogni ripetizione.

Questo esercizio mira a rafforzare e tonificare i muscoli dei glutei, contribuendo a rassodare e modellare quest’area del corpo. È importante eseguire l’esercizio con precisione e controllo per ottenere i massimi descritti.

Che cosa mi serve per una sessione di pilates da parete

Per eseguire il Pilates da parete, è necessario avere a disposizione alcuni elementi base:

Parete: ovviamente, è necessario una parete solida e stabile su cui eseguire gli esercizi. Tappetino: un tappetino offre comfort e ammortizzazione durante gli esercizi a terra. Abbigliamento comodo: è importante indossare abbigliamento comodo e traspirante che non limiti i movimenti. Scarpe da ginnastica: le scarpe da ginnastica offrono stabilità e sostegno durante gli esercizi.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario un accessorio specifico, come una banda elastica o pesi leggeri, per eseguire determinati esercizi. Tuttavia, la maggior parte degli esercizi di Pilates da parete può essere eseguita con questi elementi base.

Quante calorie si consumano in una sessione di allenamento?

Il numero di calorie che si consumano durante una sessione di Pilates da parete dipende da molte variabili, come il livello di intensità dell’allenamento, la durata della sessione e il peso corporeo della persona. In generale, si può stimare che un’ora di Pilates da parete mediamente intensa possa bruciare tra 200 e 500 calorie.

È importante notare che il Pilates da parete è principalmente un allenamento a impatto basso che mira a rafforzare e tonificare i muscoli, non a bruciare calorie in quantità significative. Se l’obiettivo è quello di perdere peso, potrebbe essere necessario combinare il Pilates da parete con altre attività che aumentino il consumo calorico, come la corsa o il sollevamento pesi.

Quando allenarsi con il pilates da parete?

Non c’è un orario specifico che sia considerato il migliore per allenarsi con il Pilates da parete. L’importante è trovare un momento della giornata in cui si è disponibili e motivati a eseguire l’allenamento.

Alcune persone preferiscono allenarsi al mattino, per iniziare la giornata con energia e motivazione. Altri preferiscono allenarsi alla sera, per scaricare lo stress accumulato durante la giornata e rilassarsi prima di andare a letto.

In ogni caso, l’importante è trovare un momento della giornata in cui ci si sente ben disposti e in grado di concentrarsi sull’allenamento. In questo modo, sarà possibile ottenere i massimi beneficritti dall’allenamento di Pilates da parete.