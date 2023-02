La pasta integrale fa davvero dimagrire? Cosa devi per forza sapere

E' vero che la pasta integrale fa dimagrire? Cosa dobbiamo sapere

La pasta integrale fa davvero dimagrire? E’ una domanda legittima, perchè spesso si sente dire che nella dieta, è bene preferire la pasta integrale a quella classica. Ma cosa c’è di vero? Iniziamo col saperne di più sulla pasta integrale.

La pasta integrale viene prodotta utilizzando la farina integrale, che contiene il chicco di grano intero, compresi il germe, l’endosperma e la crusca. A differenza della pasta bianca, che è fatta solo con farina raffinata, la pasta integrale ha un contenuto di fibre più alto e una maggiore quantità di nutrienti essenziali come vitamine del gruppo B, ferro e magnesio.

Inoltre, la pasta integrale ha un indice glicemico più basso rispetto alla pasta bianca, il che significa che il suo consumo può contribuire a mantenere i livelli di zucchero nel sangue più stabili. Ciò può essere particolarmente utile per le persone con diabete o altre condizioni che richiedono un controllo attento della glicemia.

Anche se la pasta integrale ha molte proprietà salutari, è comunque importante prestare attenzione alle porzioni e agli ingredienti con cui viene consumata. Una porzione standard di pasta è di circa 75 grammi, che dovrebbero essere accompagnati da verdure e una fonte di proteine magre, come pollo, pesce o legumi, per creare un pasto equilibrato e sano.

E quindi torniamo a noi e alla nostra domanda iniziale: è vero che la pasta integrale fa dimagrire?

La pasta integrale da sola non fa dimagrire, ma può essere un’alimentazione salutare che può supportare una dieta dimagrante. La pasta integrale ha un contenuto di fibre più alto rispetto alla pasta bianca e ha un indice glicemico più basso, il che significa che può contribuire a mantenere i livelli di zucchero nel sangue più stabili e aiutare a controllare l’appetito.

Tuttavia, per dimagrire, è necessario creare un deficit calorico consumando meno calorie di quelle che si bruciano attraverso l’attività fisica e il metabolismo. Quindi, se stai cercando di perdere peso, è importante prestare attenzione alle porzioni di pasta integrale che mangi e accoppiarle con altre fonti di nutrienti importanti, come proteine magre e verdure.

Inoltre, è importante ricordare che una dieta dimagrante deve essere sostenibile a lungo termine e dovrebbe includere una varietà di alimenti salutari e bilanciati. La pasta integrale può essere parte di una dieta dimagrante sana e sostenibile, ma non è un rimedio magico per dimagrire.

Pasta integrale vs pasta bianca: questione calorie

Il numero di calorie in un piatto di pasta dipende dalle dimensioni della porzione, dal tipo di pasta utilizzato e dagli ingredienti della ricetta. In generale, la pasta integrale tende ad avere un contenuto calorico leggermente più elevato rispetto alla pasta bianca, principalmente a causa del contenuto di fibre più elevato e della maggiore densità nutrizionale.

In media, una porzione di 100 grammi di pasta integrale cruda contiene circa 350-370 calorie, mentre la stessa quantità di pasta bianca cruda contiene circa 350-360 calorie. Tuttavia, una volta cotta, la pasta aumenta di volume e peso, quindi una porzione di 100 grammi di pasta cotta fornirà circa 125-150 calorie per entrambe le varianti.

È importante ricordare che le calorie in un piatto di pasta possono variare a seconda dei condimenti e degli ingredienti utilizzati nella ricetta. Salse ad alto contenuto di grassi o formaggi possono aumentare significativamente il contenuto calorico del piatto ( lo stesso si può dire per la quantità di sale che usiamo per condire pasta e sugo). Per questo motivo, è importante porre attenzione alle porzioni e scegliere condimenti e ingredienti sani per preparare un pasto nutriente e bilanciato.

Pasta integrale benefici

I nutrizionisti tendono a lodare la pasta integrale per la sua maggiore densità nutrizionale rispetto alla pasta bianca e per i benefici per la salute associati al suo consumo. Ecco alcuni dei principali vantaggi della pasta integrale secondo i nutrizionisti:

Contenuto di fibre: la pasta integrale è una fonte importante di fibre, che possono aiutare a mantenere la salute dell’intestino e contribuire al controllo dell’appetito. Indice glicemico più basso: la pasta integrale ha un indice glicemico più basso rispetto alla pasta bianca, il che significa che può contribuire a mantenere i livelli di zucchero nel sangue più stabili e aiutare a controllare l’appetito. Maggiore densità nutrizionale: la pasta integrale contiene maggiori quantità di vitamine del gruppo B, ferro e magnesio rispetto alla pasta bianca. Effetto saziante: la pasta integrale può aiutare a mantenere il senso di sazietà più a lungo rispetto alla pasta bianca, grazie al contenuto di fibre e alla maggiore densità nutrizionale. Benefici per la salute: i nutrizionisti ritengono che il consumo regolare di pasta integrale possa contribuire a ridurre il rischio di malattie croniche come diabete, malattie cardiache e alcune forme di cancro.

In generale, i nutrizionisti raccomandano di includere la pasta integrale in una dieta sana ed equilibrata, insieme ad altre fonti di carboidrati complessi, proteine, grassi sani, verdure e frutta.