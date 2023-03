Dimagrire in primavera è davvero più facile?

E' più facile dimagrire in primavera? Ecco che cosa possiamo dirvi

E’ davvero più facile dimagrire in primavera? Quanto c’è di vero in questa affermazione che è poi una domanda? Dimagrire in primavera potrebbe essere un po’ più facile per alcune persone, ma dipende da molte variabili individuali come il proprio stile di vita, la dieta, la genetica, la salute e la motivazione. In primavera, la maggiore esposizione alla luce solare potrebbe aiutare a regolare i ritmi circadiani, migliorare l’umore e aumentare la motivazione per fare attività fisica all’aperto. Inoltre, la stagione primaverile offre una varietà di frutta e verdura fresca e di stagione, che possono essere utilizzati per preparare pasti sani e gustosi. Tuttavia, non esiste una stagione migliore per dimagrire e ottenere un peso sano dipende principalmente dalla creazione di uno stile di vita sano e sostenibile. È importante seguire una dieta equilibrata e fare regolare esercizio fisico, indipendentemente dalla stagione dell’anno, per raggiungere e mantenere un peso sano nel lungo termine.

Dimagrire in primavera è più facile?

La bella stagione, potrebbe in qualche modo aiutare a dimagrire e ci sarebbero anche degli studi a riguardo. Ad esempio, se pensiamo alla “fame” che sentiamo in primavera rispetto alle altre stagioni, ci sono delle considerazioni da fare. C’è una ricerca pubblicata sull’European Journal of Clinical Nutrition, che spiega che la fame diminuisce con l’aumentare della temperatura: si tratta di circa meno 86 calorie al giorno dall’autunno alla primavera e la tendenza continua anche in estate. Questo avviene perché il corpo deve cercare di mantenersi fresco. E per questo motivo, spesso sia in estate che in primavera, tendiamo a perdere magari un chiletto anche senza fare nessun tipo di dieta. Ovviamente nelle stagioni più calde come la primavera e l’estate si bruciano più calorie e questo permette anche di non prendere peso e magari di dimagrire.

La voglia di zuccheri non è necessariamente influenzata dalle temperature esterne. La preferenza per il gusto dolce è determinata principalmente dalla biochimica del nostro corpo e dalle abitudini alimentari.

In generale, la maggior disponibilità di frutta fresca e di stagione in primavera potrebbe aiutare a soddisfare la voglia di dolce in modo più sano, senza dover ricorrere a cibi ad alto contenuto di zuccheri aggiunti. Inoltre, l’aumento della temperatura potrebbe incoraggiare a bere più acqua e meno bevande zuccherate, che sono associate ad un maggior rischio di obesità e malattie croniche. In generale però, essendoci in primavera spesso bel tempo, la voglia di compensare con il cibo, il malessere causato anche dal brutto tempo, può aiutarci a mangiare meno zuccheri. E di conseguenza anche a farci dimagrire. Poi c’è anche da considerare che amiamo di più uscire per le passeggiare, andare in bici, correre, portare i bambini fuori più spesso, uscire con i nostri animali domestici e questo rende la vita meno sedentaria in primavera. Per questo si, forse è più facile dimagrire.

Cosa fare in primavera per tenersi in forma

In primavera, la stagionalità dei cibi può offrire una grande varietà di opzioni sane e nutrienti. Ecco alcuni consigli per una dieta equilibrata e sana in primavera:

Frutta e verdura di stagione: optare per frutta e verdura di stagione come fragole, mele, arance, asparagi, carciofi, piselli, fagiolini, spinaci e rucola, che sono ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti. Proteine magre: scegliere fonti di proteine magre come pollo, tacchino, pesce, tofu e legumi. Cereali integrali: privilegiare cereali integrali come il riso integrale, il farro, la quinoa e l’avena, che sono ricchi di fibre e nutrienti essenziali. Grassi sani: includere fonti di grassi sani come olio extravergine di oliva, avocado, noci e semi. Bevande sane: bere molta acqua, tisane e succhi di frutta fatti in casa, evitando bevande zuccherate e alcolici. Limitare cibi ultra-processati: evitare cibi ultra-processati come snack confezionati, dolci industriali e bevande zuccherate, che spesso contengono quantità eccessive di zuccheri, grassi saturi e additivi.

Inoltre, è importante fare regolare attività fisica, preferibilmente all’aria aperta, e limitare il consumo di cibi fritti e ricchi di grassi saturi, che possono aumentare il rischio di malattie croniche.