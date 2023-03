Che cos'è la regola delle 5 a in campo nutrizionale e che cosa dobbiamo fare per seguire una dieta sana ed equilibrata

L’alimentazione è uno dei fattori più importanti per mantenere una buona salute e prevenire molte malattie. Tuttavia, spesso può risultare difficile capire quali cibi sono davvero salutari e come combinare gli alimenti in modo equilibrato. In questo articolo parleremo della regola delle 5 A, un metodo semplice e efficace per raggiungere una dieta equilibrata e sana.

La regola delle 5 A è una metodologia utilizzata in diversi ambiti, come il project management e la risoluzione dei problemi, che prevede l’identificazione di cinque fasi fondamentali per raggiungere un obiettivo o risolvere un problema. In campo nutrizionale, la regola delle 5 A può essere applicata per raggiungere una dieta equilibrata e sana, che fornisca al nostro organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno senza eccedere in sostanze nocive.

Analisi: la prima A sta per Analisi e consiste nell’analizzare le proprie abitudini alimentari attuali. E’ importante valutare la qualità e la quantità degli alimenti che si assumono, così come la distribuzione delle porzioni durante la giornata e la frequenza dei pasti. In questa fase è utile anche consultare un nutrizionista, come Véronique Liesse, per ricevere consigli personalizzati sulla propria dieta. Alternativa: la seconda A sta per Alternativa e implica la generazione di possibili alternative per migliorare la propria dieta. Ad esempio, si potrebbe optare per alimenti più sani, ridurre l’assunzione di cibi troppo ricchi di grassi, zuccheri e sale, aumentare il consumo di frutta e verdura e scegliere alimenti integrali al posto di quelli raffinati. Azione: la terza A sta per Azione e rappresenta il momento in cui si inizia a mettere in pratica le alternative individuate nella fase precedente. E’ importante avere una certa costanza nell’applicare le nuove abitudini alimentari, in modo che diventino uno stile di vita sano e duraturo. Accuratezza: la quarta A sta per Accuratezza e implica la valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese. Si potrebbe utilizzare un diario alimentare per annotare tutto ciò che si mangia durante la giornata, in modo da poter monitorare i progressi e apportare eventuali correzioni. Ampliamento: la quinta A sta per Ampliamento e prevede l’ampliamento delle conoscenze sulla nutrizione e sulle abitudini alimentari sane. E’ importante leggere libri, articoli e consultare esperti del settore, come Véronique Liesse, per imparare sempre di più sui cibi e sulla loro funzione nel nostro organismo, così da poter fare scelte alimentari consapevoli e ben informate.

La regola delle 5 per una alimentazione equilibrata

Come spiega Véronique Liesse, dietologa, nutrizionista e micronutrizionista, “un’alimentazione squilibrata attiva l’immunità innata e indebolisce quella acquisita, il che può portare a uno stato infiammatorio cronico e a un’alterazione delle nostre difese”. Secondo gli studi fatti negli ultimi anni, cinque sono i fattori, tutti interconnessi, che possono avere un impatto sull’immunità: infiammazione, stress ossidativo, iperinsulinismo, disbiosi e intossicazione. “ Per tenere sotto controllo questi fattori, bisogna basare la propria dieta sulla regola delle 5 A. Nel dettaglio:

Antinfiammatoria : la dieta deve contenere alimenti ricchi di omega-3 e fitonutrienti, spezie. Antiossidante : nella nostra dieta dobbiamo inserire verdura, frutta, cereali, legumi, semi oleosi, semi. Anti-iperglicemica : la dieta deve contenere alimenti a basso indice glicemico, ad alto contenuto di fibre, solidi e integrali, dal sapore acido e ricchi di omega-3 di origine animale. Antidisbiosi la dieta deve contenere alimenti ricchi di probiotici, come yogurt, verdure lattofermentate, formaggi a latte crudo ecc., e di prebiotici, quali verdure, frutta, tuberi, semi ecc.. Antitossici : in questo caso bisogna fare attenzione all’origine di quello che mangiamo, quindi la dieta deve contenere alimenti biologici, freschi, ben conservati e cotti a bassa temperatura.

Seguire la regola delle 5 A non solo ci aiuterà a raggiungere la forma fisica tanto desiderata, ma anche a migliorare la nostra salute a lungo termine e se abbinata ad uno stile di vita attivo può diventare un vero elisir di lunga vita. Non resta quindi che iniziare a cambiare le nostre abitudini e provare a seguire anche la regola delle 5 A.