Muscoli forti e definiti nelle braccia: 2 esercizi da provare

E' tempo di tonificare le braccia, è tempo di rimettersi in forma: ecco due esercizi da fare per rinforzare le braccia

Benvenuti nell’articolo dedicato agli esercizi da fare con i pesi per rinforzare le braccia! In questo articolo, vedremo alcuni esercizi semplici ma efficaci per costruire muscoli forti e definiti nelle braccia. Vi daremo dei consigli utili per gli esercizi da fare, sia in casa che all’aperto. Consigli che potranno andare bene sia alle donne che agli uomini.

Esercizi per rinforzare le braccia: ecco cosa fare

Esercizi per le donne– Molte donne evitano di fare esercizi con i pesi per paura di diventare troppo muscolose. Tuttavia, questo è un mito, poiché le donne non hanno abbastanza testosterone per diventare molto muscolose. Per le donne che desiderano tonificare le braccia, i pesi leggeri sono un buon punto di partenza. Un esempio di esercizio è il curl bicipiti con manubri, che coinvolge i muscoli del braccio anteriore. Altro esercizio importante per le donne è il push up, che può essere fatto su ginocchia o in posizione standard, ed è efficace per lavorare sui tricipiti.

Esercizi per gli uomini: Per gli uomini che cercano di aumentare la massa muscolare nelle braccia, gli esercizi con i pesi sono essenziali. L’esercizio più conosciuto per i bicipiti è sicuramente il curl con manubri, in cui si tengono i manubri con le braccia tese e si flettono i bicipiti. L’estensione del tricipite con manubri o bilanciere è un altro esercizio fondamentale per gli uomini, che aiuta a lavorare sui muscoli del tricipite e migliorare la forza.

Come eseguire il curl con manubri

Prendi due manubri di peso adeguato e tienili con le braccia tese ai lati del corpo, con i palmi delle mani rivolti verso l’esterno. Inspirando, fletti lentamente i gomiti e portali verso le spalle, mantenendo le braccia vicine al corpo. Quando raggiungi la massima contrazione dei bicipiti, espira e rallenta il movimento, portando i manubri lentamente verso il basso, tornando alla posizione iniziale. Ripeti il movimento per il numero desiderato di ripetizioni.

È importante mantenere il busto fermo e la schiena dritta durante l’esecuzione dell’esercizio, evitando di utilizzare movimenti del tronco per aiutare il sollevamento dei manubri. Inoltre, scegliere il peso adeguato per le proprie capacità e limiti di allenamento per evitare di sovraccaricare i muscoli e rischiare lesioni.

Come eseguire l’esercizio push up

Il push up è un esercizio che coinvolge numerosi gruppi muscolari, tra cui pettorali, tricipiti, deltoidi e core. Ecco come eseguire correttamente l’esercizio push up:

Mettiti a terra a faccia in giù, con le mani a terra a circa la larghezza delle spalle e i piedi leggermente distanziati. Sostenendoti sulle punte dei piedi e sulle mani, solleva il corpo fino a raggiungere la posizione di plank, mantenendo la schiena dritta e il collo in linea con la colonna vertebrale. Inspirando, piega lentamente i gomiti e porta il petto verso il pavimento, mantenendo il corpo in linea e le anche in posizione neutra. Quando il petto tocca il pavimento, espira e spingi il corpo verso l’alto con le braccia, mantenendo la schiena dritta e le gambe tese. Ripeti il movimento per il numero desiderato di ripetizioni.

Per facilitare l’esercizio, si può effettuare il push up su ginocchia anziché sui piedi. Al contrario, per aumentare la difficoltà, si può effettuare il push up con i piedi sopraelevati su un gradino o su un fitball.

Ricorda di mantenere la giusta postura e di non spingere oltre i propri limiti, per evitare lesioni e ottenere i massimi benefici dall’esercizio.

Perchè fa bene allenarsi anche all’aperto

Esercizi all’aperto-Con l’arrivo della primavera, gli esercizi all’aperto sono una valida alternativa agli allenamenti in palestra. L’utilizzo di pesi leggeri o di elastici è una soluzione pratica ed economica per fare esercizio in giardino o al parco. Un esempio di esercizio all’aperto è il push-up sulle palle da yoga o sulla pista ciclabile, che richiede l’uso del proprio peso corporeo e lavora su pettorali e tricipiti.

In conclusione, questi esercizi sono solo alcune delle opzioni disponibili per rinforzare le braccia con i pesi. Ricorda di iniziare con pesi leggeri e aumentare gradualmente il carico per evitare lesioni. Con la primavera alle porte, approfitta del bel tempo per fare esercizio all’aperto e goditi i benefici del fitness all’aria aperta.