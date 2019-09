Camminare in casa fa dimagrire fino a 5 chili al mese, ecco come fare

Quante volte vi siete organizzate con delle amiche per andare a passeggiare la mattina o a correre per cercare di dimagrire o semplicemente essere in forma? Quella sveglia alle 6:00 però proprio non la tollerate e una volta spenta avete continuato a dormire. Non demordete ma abbiamo trovato una soluzione al problema. Camminare fa bene alla salute e se riuscite e potete fatelo a passo svelto. Ci aiuta a mantenerci in forma ed è soprattutto low cost. Quando non riusciamo a farlo ecco che possiamo benissimo approfittare della nostra casa. Sì, avete capito bene! In casa possiamo correre e camminare: ecco come fare!

CAMMINARE O CORRERE IN CASA E’ POSSIBILE E FA BENE

Camminare è una delle cose che farebbe bene a tutti soprattutto se abbinato ad uno stile di vita corretto e a una sana alimentazione. Camminando facciamo del bene al nostro organismo, alla nostra circolazione e alla nostra mente. Basta un’ora al giorno di camminata veloce e si potrebbero perdere fino a 5 chili in un mese. Camminare in casa si può, iniziate con una marcia sul posto. Scegliete il posto che vi rilassa di più e iniziate restando sempre fisse in un punto. Se volete movimentare un po’ la cosa e camminare sul posto vi annoia allora se avete spazi ampi potete sicuramente utilizzare tutta la casa. Camminate in giro per le stanze sempre a passo veloce.





Se siete atletiche e avete voglia di qualcosa di più non vi resta che correre. Se il tapis roulant non lo avete non fa nulla, correre in casa ma senza esagerare e soprattutto quando non ci sono bambini è possibile. Tutto si può fare basta volerlo. Se il vostro intento adesso è di dimagrire, allora iniziamo dalle cose più facili. In casa possiamo dimagrire, sfruttiamo gli spazi a disposizione e camminiamo tantissimo e i risultati si vedranno. Ricordatevi anche di non mangiare troppo e di bere almeno due litri di acqua al giorno.





Camminare in casa fa dimagrire fino a 5 chili al mese, ecco come fare ultima modifica: da