Diciamo addio alla ritenzione idrica e alle gambe gonfie seguendo alcune regole importanti

D’estate purtroppo la ritenzione idrica aumenta con l’aumentare del caldo; quindi pesantezza e gonfiore alle gambe diventano il nemico comune a molte donne. Sicuramente la ritenzione idrica può darci molto fastidio e spesso può dipendere dalle tante cose che non facciamo per risolvere il problema. Prima di tutto dovremmo bere i due litri di acqua al giorno, che dovrebbe essere sempre l’inizio per un corretto stile di vita. La ritenzione idrica non è solo dovuta a questo ma anche ad alcune abitudini sbagliate come fumo, alcool e cattiva alimentazione. Ci sono dei consigli che vogliamo darvi affinché il problema della ritenzione idrica possa essere per tutti tenuto sotto controllo perché in estate può diventare un serio problema.

COME ELIMINARE IL PROBLEMA DELLA RITENZIONE IDRICA

La ritenzione idrica si combatte evitando una vita troppo sedentaria ma non solo perché bisogna evitare di mangiare male, evitare soprattutto i cibi che peggiorano tutto. L’accumulo di liquidi può aumentare la cellulite e la ritenzione, quindi proviamo ad eliminare il cosiddetto cibo spazzatura dalla nostra dieta e le cose inizieranno a prendere una forma diversa. La ritenzione idrica si combatte mangiando tanta frutta e verdura. Non siamo tutti abituati a farlo ma la frutta e la verdura agevolano l’eliminazione delle tossine che ci aiutano a drenare i liquidi in eccesso. Tanta frutta e verdura, tanta acqua, camminiamo anche in casa e saremo già a buon punto.





Essere caffè dipendenti non aiuta se soffrite di ritenzione idrica. Basta con i caffè, meglio l’acqua! Responsabili della ritenzione idrica sono anche e abbuffate di formaggi e salumi. Non vogliamo proprio togliere tutto dalla vostra dieta ma non esagerate altrimenti la buccia d’arancia sarà un bel problema. Stare bene con il nostro corpo, sentirci in forma e non avere ritenzione idrica dipende molto dall’alimentazione che scegliamo. Combattere la ritenzione idrica per noi donne deve essere una priorità ogni giorno per sentirci leggere e in forma. Alcune attenzioni possono davvero alleviare il fastidio ed evitare le gambe gonfie.





