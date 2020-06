La alternative al latte vaccino sono tante ma quale scegliere

Quando si scopre di essere intolleranti al lattosio all’inizio è molto difficile capire cosa mangiare e con che cosa può essere sostituito. In particolare è proprio il latte quello che manca di più nella dieta, soprattutto se eravamo abituate al cappuccino mattutino e magari anche serale. Ci sono valide alternative ma a volte sembrano non soddisfare proprio i nostri gusti. Abbiamo però la possibilità di variare e di assaggiare le alternative al latte vaccino così da scegliere quale preferire. La prima cosa da fare è andare in un negozio bio o nel reparto bio del supermercato e cercare qualcosa che ci piace e che possa degnamente sostituire il latte che sicuramente ci mancherà tantissimo.

CON QUALE BEVANDA SOSTITUIRE IL LATTE VACCINO

Il consiglio è preferire sempre quelli vegetali, costano un po’ di più ma almeno sono naturali e privi di lattosio e proteine del latte. Se la vostra intolleranza è grave evitate quelli freschi senza lattosio perché purtroppo una piccola quantità di lattosio c’è sempre.

Le alternative al latte vaccino per le persone intolleranti al lattosio sono: il latte di soia, il latte di riso, il latte di mandorle, il latte di nocciola e di riso, il latte di avena e di miglio, farro e quinoa. Anche quello di cocco che è molto dolce ma può essere una valida alternativa per sostituire il latte vaccino.

Li abbiamo assaggiati quasi tutti e vi assicuriamo che quello di riso e nocciola, soia, riso e avena sono i migliori. E’ sicuramente una questione di gusto ma sono quelli che non hanno troppi zuccheri. A voi la scelta della marca. Ce ne sono tanti in commercio nei market bio e li trovate anche in piccole confezioni così da non tenerli aperti per troppo tempo in frigo. Potete prendere i vari tipi e provarli fino a quando trovate quello che fa per voi, che non vi crea problemi di digestione