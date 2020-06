La cellulite ce l’hanno tutte ma possiamo fare tanto per contrastarla

La cellulite è da sempre un problema per le donne, nonostante leggiamo di tutto e ci imbattiamo in creme di ogni tipo resta uno degli argomenti di cui parlare di più con le amiche. Alla base c’è spesso un fattore ereditario ma anche l’alimentazione sbagliata gioca un brutto scherzo a noi donne per la formazione della cellulite. La cellulite può formarsi non solo su glutei, cosce e interno cosce ma anche sulla pancia. Come possiamo ridurla o quasi eliminarla in modo da avere una pelle liscia e setificata? Vogliamo parlarvi proprio di questo così da non dovervi più preoccupare se acquistare un costume due pezzi o intero, mettere o togliere il pareo. La cellulite ce l’hanno tutte, non si elimina del tutto ma si riduce seguendo una corretta alimentazione e altro.

COSA FARE PER COMBATTERE LA CELLULITE

Fare esercizio fisico sicuramente aiuta a ridurre la cellulite sulla pancia e sulle cosce. Una passeggiata mattutina prima di iniziare il lavoro è un toccasana non solo per la cellulite ma anche per la nostra salute. Se siete delle fumatrici il consiglio è quello di smettere di fumare in quanto il fumo è davvero un suo alleato. Consigliamo di bere per idratarsi tanto e per sciogliere l’accumulo di grasso accumulato. La ritenzione idrica purtroppo porta alla formazione della cellulite. Bastano almeno otto bicchieri di acqua al giorno, provate e andrà già un po’ meglio, ma è ovvio che dipende dai casi.

Stimolare la circolazione del sangue è un aiuto importante per la cellulite. Facendo docce con acqua fredda la cellulite in questo modo viene contrastata e la circolazione si riattiva in maniera adeguata. Usate prodotti anticellulite di qualità, molte sono inutili. Se la vostra amica ha provato quella crema che pare faccia miracoli chiedetele di farvela provare in modo da verificare che non vi faccia allergia o male. Se veramente l’effetto è “miracoloso” allora potete acquistarla. Infine, lo stress non aiuta, purtroppo periodi di ansia e stress possono far aumentare la cellulite e creare delle zone con un accumulo maggiore. Rilassatevi, godetevi il sole e le giornate, sarà un beneficio anche per le vostre gambe.

