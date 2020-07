Intolleranza al caffè, i sintomi che ci fanno stare male

Le intolleranze alimentari stanno aumentando e purtroppo ogni giorno ne scopriamo qualcuna in più. Quella per il caffè non è molto diffusa ma è sicuramente fastidiosa soprattutto per gli amanti del caffè. L’intolleranza al caffè è una di quelle intolleranze a cui dobbiamo stare attenti perché il problema non è solo il caffè che magari prendiamo nella tazzina preferita, in casa, mentre lavoriamo o mentre studiamo; oppure quello del bar con gli amici. Il caffè è contenuto anche in diversi alimenti come biscotti, merendine, gelati, alcune creme e preparazioni. Quali sono i sintomi più comuni dell’intolleranza al caffè?

INTOLLERANZA AL CAFFE’ I SINTOMI

I sintomi dell’intolleranza al caffè sono molto simili a tante altre intolleranze ecco perché è sempre utile isolare i vari alimenti per capire bene cosa ci dà fastidio, ci fa stare male. Gonfiore, malessere generale e mal di testa, sono questi i sintomi più comuni. Oltre a queste reazioni comuni possono verificarsi però anche dei sintomi che somigliano di più a quelli del reflusso gastroesofageo.

Quindi, una cattiva digestione, l’impressione di avere qualcosa in gola e l’acidità che può causare anche bruciore di stomaco. Insomma anche l’intolleranza al caffè non è da sottovalutare. Eliminate dalla vostra giornata il caffè se pensate di essere intolleranti, questa è la scelta più saggia. Purtroppo l’unico modo per capire se siete intolleranti è non berlo ovvero escluderlo dalla vostra alimentazione. Sicuramente potrete poi fare successivamente dei test che vi aiuteranno a capire se davvero siete intolleranti. Oltre il caffè ricordate di escludere anche tutti quegli alimenti che lo contengono. Controllare le etichette e verificare bene che non ci siano tracce. Per il primo periodo va fatta un’eliminazione completa di tutto quello che contiene caffè e che potrebbe provocarvi fastidi e malessere. Se avete bisogno di energia e il caffè in questo momento non può aiutarvi pensate a cosa potrebbe aiutarvi davvero, il caffè per voi è il vero nemico.