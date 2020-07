La dieta del cetriolo per perdere molti chili in una settimana

I cetrioli sono ottimi per dimagrire, sono ricchi di acqua e sono buonissimi da mangiare anche crudi e con la buccia, hanno pochissime calorie e si prestano molto per le diete come questa che dicono vi farà perdere 7 chili in 7 giorni. In una settimana sette chili sono veramente un traguardo soprattutto se siete quasi pronti ad andare in vacanza o per iniziare le vostre giornate al mare. La dieta del cetriolo vi aiuterà a depurare e a perdere peso rapidamente ma vogliamo ricordarvi di fare molta attenzione. Una dieta che fa perdere 7 chili in una settimana è davvero eccessiva; vi ricordiamo prima di iniziare una dieta di chiedere sempre al vostro medico di famiglia in modo da non creare danni al vostro organismo. Se si dimagrisce troppo in fretta non è mai un risultato positivo, quindi va benissimo la dieta al cetriolo ma senza esagerare.

IL PROGRAMMA PER LA DIETA AL CETRIOLO

Niente pasta quindi niente carboidrati ma sono assicurati per voi i cinque pasti durante la giornata, almeno quelli. La pasta e il pane e le pizze serali via per una settimana e sarete in forma perfetta sotto l’ombrellone. Ecco il programma alimentare della dieta del cetriolo che vi farà perdere sette chili in sette giorni, ma anche meno se è il caso.

A colazione due uova sode e insalata di cetrioli che vi aiuteranno a dare la giusta energia per affrontare la giornata. A pranzo insalata di cetrioli e una patata lessa dolce. A cena si preferisce la frutta, almeno 300 grammi. Per i due spuntini è consigliato fare dei frullati di cetrioli alternati alla frutta e da preferire sono le mele, le prugne e le pesche. Per insalata di cetrioli si intende 400 gr di cetrioli, sale e cipolla più yogurt bianco circa 200 ml o kefir. La preparazione è molto semplice una volta tagliati i cetrioli vi basterà aggiungere le fettine di cipolla e lo yogurt amalgamando il tutto con delicatezza. Ecco, proseguite così per sette giorni ma sotto controllo medico. Sette chili in meno da mostrare sotto l’ombrellone ma solo se davvero ne avete bisogno.

