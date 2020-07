L’acqua va bevuta prima o dopo il caffè? C’è una spiegazione a tutto

Vi siete mai chiesti se l’acqua va consumata prima o dopo aver bevuto il caffè? Noi ce lo siamo chiesti e ci siamo informati così da svelare il mistero a voi lettori. Quando entriamo in un bar, prima del caffè ci viene data sempre dell’acqua. Naturale o gassata? questo dipende dai gusti! In effetti però c’è chi la beve prima e chi la beve dopo il caffè. Cosa è corretto fare e soprattutto perché ci viene data l’acqua insieme al caffe? Queste le domande a cui cercheremo di rispondere. Secondo i veri esperti è bene consumare caffè e acqua in un ordine preciso. Intanto, dobbiamo dirvi di non esagerare con il caffè e di berlo con parsimonia. Si sa che per quanto possa darci la carica giusta al mattino esagerare durante il giorno con troppe tazzine fa sempre male.

SE AVETE BISOGNO DI BERE DOPO IL CAFFE’ C’E’ UN MOTIVO

Per quanto riguarda l’acqua e quindi se berla prima o dopo il caffè ci sono pareri discordanti. Ma la maggior parte, sempre degli esperti, è d’accordo sul fatto che l’acqua va bevuta prima del caffè. Il caffè contiene ossidanti che se depositati nel nostro corpo possono causare calcoli renali. L’acqua è necessaria per drenare la parte di ossidanti assunta dal caffè ecco perché va bevuta prima.

Molti la bevono anche dopo. Ma se il caffè è di alta qualità non si dovrebbe sentire il bisogno di bere dopo, quindi questa è una delle prove del nove per capire se il caffè che vi stanno servendo è buono oppure no. L’acqua prima del caffè va bevuta anche per meglio dedicarsi al gusto del caffè che sia esso forte, decaffeinato o arabico. Se dopo aver bevuto caffè avete la sensazione di bocca asciutta allora c’è qualcosa che non va nel caffè, questo dipende dai chicchi che probabilmente sono stati utilizzati senza farli maturare abbastanza. Non esagerate quindi con il caffè e ricordate di bere prima l’acqua e non dopo.

L’acqua va bevuta prima o dopo il caffè? C’è una spiegazione a tutto ultima modifica: da