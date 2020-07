Dimagrire con le verdure, quelle giuste per tornare in forma

Perdere peso con le verdure si può. Qualche chilo in meno fa sempre comodo soprattutto in estate per l’amata e odiata prova costume. Possiamo mangiare verdure per dimagrire coì eviteremo anche di restare disidratati raggiungendo felici il nostro scopo. Spesso i chili in più che abbiamo sono il risultato delle cattive abitudini che non riusciamo a togliere. Iniziando a mangiare bene e soprattutto fare i giusti abbinamenti o scegliendo le verdure giuste possiamo perdere chili senza grande sforzo. Vi proponiamo tutte le verdure che aiutano a dimagrire. Sceglietele per la vostra alimentazione e non ve ne pentirete, a meno che abbiate altri problemi per cui non potete mangiarle tutte.

LE VERDURE CHE CI SAZIANO E CI FANNO DIMAGRIRE

Iniziamo con la cipolla, sembrerà strano ma è ottima per eliminare i liquidi e controllare i livelli di zuccheri. Cruda o all’insalata se la digerite bene è consigliatissima a chi soffre di ritenzione idrica. Certo non è il massimo per chi vi sta accanto dopo averla mangiata ma per qualche chilo in meno si fa di tutto.

Cetriolo e lattuga sono ottimi, entrambi ricchi di vitamine hanno un alto contenuto di acqua e pochissime calorie. Se provate a mangiare una bella insalata con dei cetrioli vi sentirete già pieni oppure mangiateli sulla spiaggia a pezzi, vedrete che uno tira l’altro. Ed ecco i chili che piano piano andranno via. Non dimenticate i peperoni, la rucola, le zucchine, le melanzane.

Anche i broccoli possono essere utilizzati per perdere peso, sono ricchi di fibre. Non cuoceteli troppo altrimenti perderanno tutte le proprietà. Se con qualche verdura elencata avete dei problemi, soprattutto nel digerirla, potete aggiungere cumino e anice mentre le cucinate. In questo modo saranno più digeribili e soprattutto vi aiuteranno a perdere peso. Evitate troppo olio nella fase di preparazione, preferitele tutte grigliate, al vapore o crude, così da far rimanere le proprietà nutritive inalterate e soprattutto non aggiungere grassi che non vi farebbero dimagrire.