Abbronzante fai da te ma anche il centrifugato prima di esporci al sole

Ogni anno quando arriva l’estate siamo alla ricerca di abbronzanti nuovi che ne dite un abbronzante fai da te? Miscele nuove, marche nuove, colori e profumi nuovi. Ma se invece di andare alla ricerca dell’abbronzante perfetto provassimo a farlo noi in casa con ingredienti naturali? Abbiamo tutti bisogno di vitamina D, importantissima per le ossa ma attenzione al troppo sole senza protezione, potrebbe crearci altri problemi non solo alla pelle ma anche all’organismo. L’esposizione al sole va affrontata nel migliore dei modi. Quindi è importante utilizzare abbronzanti che abbiano anche dei filtri solari con la giusta protezione altrimenti l’ustione è garantita.

ABBRONZANTE FAI DA TE E CENTRIFUGATO PRIMA DEL SOLE

Prima di preparare la nostra crema abbronzante naturale vi consigliamo di bere ogni mattino prima dell’esposizione solare o anche una settimana prima dalla partenza questo centrifugato composto da arancia e carota. Almeno due settimane prima di esporvi al sole fate il pieno di vitamine. Gli ingredienti giusti per il centrifugato abbronzante sono: tre carote medie, un’arancia e un cucchiaino di curcuma in polvere. Centrifugate tutto insieme e bevete subito.

Per la nostra crema solare naturale da preparare in casa ecco cosa vi serve: ossido di zinco e crema idratante. Ecco la preparazione per un’ottima crema naturale abbronzante: in una ciotolina mettete crema idratante e ossido di zinco nella percentuale di protezione che volete ottenere (5% per SPF 2-5, 10% per SPF 6-11, 15% per SPF 12-19,25% per SPF 20). Mescolate il tutto per bene aiutandovi anche con un mixer. Una volta amalgamato il tutto aggiungete un cucchiaio di cera d’api per renderla impermeabile e resistente all’acqua. A questo punto la vostra crema naturale abbronzante è pronta, conservatela in una bottiglina precedentemente sterilizzata e applicate più volte al giorno. In casa possiamo fare tantissime cose e spesso la mancanza di tempo ci impedisce di farlo. Dedicare più tempo ai prodotti naturali può essere un grande beneficio per la nostra salute.