Il latte di capra è senza lattosio? E’ adatto a chi è intollerante?

Se siete alla ricerca di un’alternativa al latte vaccino magari vi state chiedendo se il latte di capra sia senza lattosio. Chi è intollerante al lattosio spesso non riesce a bere nemmeno il latte vaccino senza lattosio, questo perché il grado di intolleranza è elevato. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un medico che ci sappia consigliare la dieta giusta, come eliminare gli alimenti che ci fanno male, come introdurli in una seconda fase ma soprattutto che ci aiuti a capire qual è il problema. Torniamo al latte di capra e alla domanda se è senza lattosio. La risposta è semplice, il latte di capra contiene lattosio, ma c’è bisogno di qualche spiegazione. Alcuni hanno problemi anche con l’assunzione del latte di capra, altri lo digeriscono senza alcun problema. Il latte di capra contiene una quantità leggermente inferiore di lattosio rispetto al latte vaccino, non è quindi questa la motivazione per cui persone intolleranti al lattosio non riscontrano problemi con il latte di capra. Le proteine presenti nelle due varietà di latte sono diverse, anche se simili. Nel latte vaccino troviamo la caseina A1, in quello di capra la caseina A2 che è molto più digeribile dall’uomo.

IL FORMAGGIO DI CAPRA E’ SENZA LATTOSIO

Chiediamo aiuto al medico, facciamo qualche piccola prova con il latte di capra, ricordiamo sempre che le quantità per le intolleranze sono fondamentali. Con le allergie le reazioni si hanno anche con un minimo di assunzione, sono ben più pericolose; con le intolleranze più alimento ingeriamo e più staremo male. I sintomi ormai li conosciamo, gonfiore, dolori addominali e altro.

Il formaggio di capra è senza lattosio, questo perché durante la lavorazione perde importanti quantità di serio (ricco di lattosio). In 7/8 mesi di stagionatura il formaggio sarà senza lattosio, a dispetto dei 24 necessari per gli altri formaggi stagionati. E’ tutto un po’ più chiaro?

