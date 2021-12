Benessere sessuale femminile. Cos’è e come ottenerlo?

Il 4 Settembre è stata istituita la giornata mondiale del benessere sessuale. Per alcuni potrebbe sembrare una ricorrenza superficiale, che toglie dal calendario il posto per argomenti ben più importanti.

A tal riguardo non è d’accordo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha riconosciuto ufficialmente il sesso come un aspetto strettamente correlato alla salute dell’individuo.

Il benessere sessuale viene infatti definito come uno stato di benessere fisico, emozionale, mentale e sociale in relazione alla sessualità. In pratica non è legato solamente alla mancanza di disturbi anatomici o funzionali, ma ad aspetti più profondi che riguardano sia la mente che il corpo.

Se per gli uomini si prende più seriamente il problema, sembra che molte donne vivano con rassegnazione la mancanza di piacere nella loro sfera sessuale. Gli uomini in generale entrano subito in allerta quando avvertono una carenza di desiderio o quando notano un calo nelle prestazioni.

Molte donne invece vedono al sesso all’interno della coppia come a qualcosa di meccanico, ed un calo di desiderio non viene avvertito come un grosso problema. Quali possono essere alcune cause della diminuzione del piacere e del desiderio sessuale?

Fattori che incidono negativamente

I fattori alla base di un calo di desiderio o di piacere possono essere diversi. Un periodo particolarmente stressante potrebbe privare dell’energia necessaria per dedicarsi con soddisfazione alla propria intimità.

A tal riguardo molti hanno trovato giovamento dall’utilizzo di alcuni integratori naturali. Questi prodotti sono davvero efficaci? In molti casi si. Il miglior integratore per la libido femminile contiene un’elevata concentrazione di estratti naturali dalle riconosciute proprietà antistress e rinvigorenti.

Tra gli estratti naturali più efficaci vi sono la radice di Ashwaganda, originaria dell’India e che ha molteplici proprietà, tra cui quella di contrastare i momenti di maggiore flessione e ritrovare un senso di calma e serenità per ritrovare il piacere nella sfera sessuale.

L’utilizzo di estratti ed integratori naturali può essere molto utile durante il periodo della menopausa. In questa fase si viene inondati di tempeste ormonali che alterano il naturale equilibrio psico-fisico e che incidono negativamente sulle relazioni sociali, portando in alcuni casi alla depressione ed alla scarsa tolleranza alle situazioni stressanti con il proprio partner.

Un altro elemento che può giocare a sfavore del benessere sessuale femminile è la convinzione che la quantità sia più importante della qualità, idea spesso promossa da film e serie tv che lasciano passare forte il messaggio che una normale attività sessuale debba avvenire quasi quotidianamente. In realtà, stando a quello che dicono gli esperti, ognuno vive la propria sessualità in modo diverso.

Un regolare dialogo aperto e sincero con il proprio partner in merito ai propri desideri ed alle proprie fantasie può aiutare sia la donna che l’uomo a raggiungere il massimo della soddisfazione in quest’ambito.

Pertanto diventa importante non sottovalutare questa sfera della nostra vita, che come abbiamo visto contribuisce attivamente al nostro stato di salute generale. In caso di disturbi reali, comunque, è sempre consigliato consigliare uno specialista in grado di identificare le cause del problema ed indicarci una cura adeguata.

