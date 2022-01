Come avere successo nella vita: 10 consigli utili da seguire tutti i giorni

In tanti vorrebbero sapere come avere successo nella vita. È una domanda la cui risposta non può essere uguale per tutti, anche se ci sono diverse tecniche da dover conoscere che faranno cambiare punto di vista e soprattutto, fortificare le proprie motivazioni.

Per avere un reale successo nella vita si dev’essere decisi e determinati. È essenziale conoscere i propri obiettivi, come consigliato anche dagli autori di Efficacemente, poiché in caso contrario non conoscendo la meta, si girovagherebbe senza mai ottenere nulla di concreto.

Raggiungere il successo personale: come riuscirci con questi consigli

Prima di chiedersi come avere successo nella vita, è giusto dare un significato alla parola “successo”. Nonostante il successo sia soggettivo, degli studiosi e psicologici hanno affermato che l’umano ha delle priorità al quale non si può sottrarre.

Stiamo parlando del concetto di “gerarchia dei necessità o bisogni” pubblicata per la prima volta dallo psicologo americano Abraham Maslow, negli anni che andavano tra il 1943 e il 1954.

Cibo, status sociale e stile di vita che viviamo, sono gli ingredienti principali del successo. Per raggiungerli però, si devono compiere delle azioni fuori dall’ordinario:

Alimentare la fiducia in sé stessi: essere fiduciosi in sé stessi, aumenterà l’autostima e farà sì che ci possa sentire leader nella vita personale e lavorativa. Questo non si traduce in supereroi, ma in delle grandi abilità di saper gestire al meglio i futuri fallimenti, perché è ovvio che ce ne saranno. Incoming skill: sviluppare delle competenze professionali e cognitive, ci aiuterà a vivere una vita ricca di successi e felicità. Molti imprenditori prima di delegare, sono gli stessi che si sporcano le mani, raggiungono i risultati prefissati e soltanto dopo avviano una vera e propria “catena di distribuzione”. Resistere alle tentazioni: tutto ciò che desideriamo gestire o migliorare, lo facciamo attraverso la mente. Resistere agli stimoli più invitanti e alle tentazioni, ci aiuterà a raggiungere i risultati prefissati nel minor tempo possibile e con minor sacrificio rispetto ad una persona più fragile psicologicamente. Importi degli obiettivi: la gratificazione nasce dagli stimoli positivi che proviamo dopo aver ottenuto un risultato (indipendentemente che sia economico o personale). È bene imporsi degli obiettivi, far di tutto pur di raggiungerli e mantenere il focus elevato. Solo così riusciremo ad avere successo nella vita. Gratificarsi: un errore che spesso tendiamo a commettere, è quello di ignorare i risultati positivi (seppur piccoli), che raggiungiamo. Non c’è niente di più sbagliato, dato che la verità ci dimostra come sia un primo risultato verso un piccolo successo. Quindi a fine giornata, guardatevi allo specchio e siate grati di ciò che avete ottenuto con il vostro sforzo. Un passo alla volta: l’1% del cambiamento quotidiano, porterà al 100% dei risultati. Non possiamo pretendere di cambiare dall’oggi al domani, per farlo ci vuole tempo e costanza. Per iniziare a modificare qualcosa, dobbiamo cominciare da quelle più piccoli e apparentemente insignificanti. Open mind: avere una mentalità aperta, consentirà di affacciarsi a degli sbocchi personali e lavorativi a cui prima non si pensava neanche di poter ottenere e raggiungere. Coloro che invece adottano una mentalità chiusa, sono gli stessi che decideranno di rimanere a vita nella loro comfort zone, per paura di fallire, dunque rifiutare consciamente o meno, una crescita. Maturare le relazioni: chi ci insegna come avere successo nella vita, non ci dice che dobbiamo tralasciare i rapporti personali, ma di focalizzarci soltanto su quelli che ci generano benessere e positive mind. Il resto, ci porterà soltanto negatività e ci causerà delle infelicità interiori che tendiamo a trascurare. Leadership personale: essere leader non significa essere autoritari o pavoneggiare dinnanzi agli altri. Il leader è colui che acquisisce credibilità e notorietà, non come i VIP non fraintendiamoci, semplicemente riesce a trasferire delle sensazioni positive e far sì che buona parte di persone possano affidarsi alle sue parole o comportamenti. Regolare attività fisica: può sembrare assurdo o banale, ma fare regolare attività fisica, non solo gioverà un benessere fisico, ma anche mentale. Anche dar priorità ai nostri hobby è una azione che conseguentemente, ci farà avere successo nella vita.

Ricordiamo di applicare le tecniche suggerite per riuscire ad avere successo nella vita, così come l’acquisizione di maggior fiducia in sé stessi. Non è un caso che ci sono dei progetti destinati ai ragazzi, affinché aumentino la loro autostima.

Il successo di vita si può avere in diversi campi, ma ciò che importa è vivere felicemente, serenamente e senza alcun rimorso. Dobbiamo imparare ad acquisire sempre più consapevolezza di chi vogliamo essere e del percorso da inseguire per raggiungere i nostri obiettivi.

