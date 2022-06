Come proteggersi dal sole in estate con le creme solari migliori tra mare e montagna

E’ arrivata ormai l’estate e queste prime settimane di giugno ci hanno giù fatto fare i conti con il sole, il caldo e le altissime temperature. Inutile dire che, soprattutto nel fine settimana, si cerchi refrigerio tra mare e montagna, commettendo spesso un grave errore: quello di non proteggersi dal sole con le creme solari giuste. Le creme solari, sono necessarie e indispensabili: che sia mare o montagna non conta. Sotto il sole, di giugno, luglio, agosto o settembre, serve la giusta protezione. E non solo alle prime esposizioni ma bisogna sempre prendersi cura della propria pelle, con le migliori creme solari.

Per la migliore protezione da sole scegli le creme Pure Obagi

Tra le migliori creme per difendersi dal sole, non si possono non citare i prodotti per la protezione solare di Pure Obagi. Questi prodotti possono essere incorporati nella vostra routine quotidiana di cura della pelle per far si che essa venga protetta dai raggi UVA e UVB.

Da ricordare, che la crema solare non va usata solo in estate, quando ci si abbronza ma può essere un prodotto per la skincare, valido tutto l’anno. Infatti i i raggi UV sono dannosi per la pelle tutto l’anno, anche nei mesi invernali. Per questo si dovrebbe aggiungere una protezione solare alla routine quotidiana di cura della pelle per prevenire danni alla pelle come iperpigmentazione, macchie solari o macchie scure.

Proteggere la pelle dal sole quotidianamente può anche aiutare a prevenire l’invecchiamento precoce e ridurre al minimo la comparsa di linee sottili e rughe. Per questo la linea Obagi, e i suoi prodotti solari, è perfetta per tutte le occasioni. Ci sono delle linea luxury, ci sono delle linee interamente dedicate all’uomo, ci sono delle protezioni leggere ma anche le protezioni più forti, come la protezione 50.

Creme Solari della Linea Obagi Sun

Come difendersi dal sole: usa la crema solare solare Obagi Sun Shield™ Tint Broad Spectrum SPF 50

Tra i prodotti che non possono mancare in valigia questa estate ( e non solo) per proteggersi dal sole,c’è sicuramente la Obagi Sun Shield™ Tint Broad Spectrum SPF 50 Cool; è una crema solare leggera, formulata con ingredienti fisici e chimici per offrire protezione dai raggi UVA e UVB. Questi principi attivi deviano i raggi nocivi del sole e assorbono e rilasciano radiazioni per fornire protezione ad ampio spettro, difendersi da IR, HEV e luce blu.

La crema solare Obagi Sun Shield™ Tint Broad Spectrum SPF 50 Cool è consigliata dalla Skin Cancer Foundation . Non ci sono limiti per il suo utilizzo: la si può usare ogni qual volta si vada al mare; proteggendosi con questa crema, si potranno cprire anche delle piccole imperfezioni della pelle o pdelle macchie solari. La crema solare Obagi Sun Shield™ Tinted Cool è progettata per adattarsi alle sfumature naturali anziché al tono della pelle ed è ideale per la pelle con sfumature rosa o beige. Uno degli errori che spesso si fanno, è quello di pensare che, dopo le prime esposizioni al sole, non ci si debba più progettere con una buona crema solare. Questo però è un grave errore. Per questo vi consigliamo di usare sempre una crema, come quelle della gamma Obagi Sun Shield ma non solo! Per una protezione perfetta: indossare un cappello, magari di paglia perfetto per coprire non solo il volto, ma anche altre parti del corpo. E poi occhiali da sole, per proteggere il viso. Evitare di stare molto in esposizione al sole soprattutto tra le 11 e le 14. Rispettando queste regole, si potrà evitare anche di far si che la pelle invecchi in modo più precoce.

Non solo mare. La crema solare deve essere usata anche in montagna. Questo è un altro errore che spesso di commette, pensare che in montagna, per una passeggiata o un trekking, non ci sia bisogno di proteggersi dal sole. E invece, la crema solare Obagi Sun Shield™ Tint Broad Spectrum SPF 50 Cool è perfetta anche in queste occasioni. Consigliatissima anche per chi non ha molti capelli, e può usarla per proteggere il cuoio capelluto ( oltre a un cappello).

Tra le altre cose da ricordare: la crema solare va messa prima di esporsi al sole e non quando si è già sotto l’ombrellone o in marcia in montagna!

Come si usano le creme Pure Obagi? E’ tutto molto semplice, basta infatti applicare sulla pelle accuratamente detersa e tonificata la crema solare; è consigliabile farlo almeno 15 minuti prima dell’esposizione al sole e secondo necessità. Massaggiare sulla pelle per coprire uniformemente tutto il viso e il collo e le altre zone interessate. In caso di esposizione più duratura, meglio rimettere la crema, soprattutto se sono passate più di due ore.