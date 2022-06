10 cose da mangiare in estate per una abbronzatura al top

Possiamo ufficialmente dire che il termometro ha sancito l’arrivo della stagione calda? L’estate non è più alle porte ma è arrivata: voglia di abbronzatura e di tintarella? E’ proprio quello a cui sia donne che uomini non riescono a rinunciare. Come fare per avere un’abbronzatura perfetta? Oggi parliamo di 10 alimenti utili a fare in modo che prendere colore, e poi mantenerlo sia più facile. Si tratta di alimenti facili da reperire, ricchi di vitamine e anche dietetici per fare in modo che oltre all’abbronzatura anche il fisico sia pronto alla prova costume. Non solo, abbiamo cercato anche di selezionare delle cose non troppo complicate da preparare e soprattutto fresche perchè si sa, in estate, la voglia di stare ai fornelli, è sempre pochissima. Volete sapere quali sono gli alimenti che fanno bene per una pelle dorata e morbida? Ecco la lista per voi.

10 consigli per 10 alimenti pro abbronzatura

Vediamo quindi 10 cose da mangiare in estate per avere una abbronzatura al top!

1) Sicuramente non vi diciamo nulla di nuovo…Partiamo infatti con le carote ricche di carotene e vitamina A. Faranno in modo che la pelle sia più pronta a colorarsi. Potrete mangiarle crude o saltate in padella. Ottime anche se ingrediente principale di centrifugati. Che ne dite si può fare vero!

2)restando sempre sul colore arancione proseguiamo con le albicocche, che non possono mancare in estate. Anche in questo caso la presenza del carotene renderà più facile abbronzarsi. Mangiamo crude in macedonia oppure anche con il gelato, se non abbiamo problemi di linea!

3) non è arancione ma è anche ricco di carotene: è il radicchio che donerà il giusto colore alla vostra abbronzatura. Può essere perfetto per delle freschissime insalatone: radicchio e noci ad esempio, con il mais e anche con del pesce fresco.

4)ci teniamo tanto alla linea per cui continuiamo la lista con la cicoria e la lattuga. Per i più attenti ma anche per chi non ama davvero stare molto ai fornelli.

5) una bella insalata di pomodori è sempre il massimo in estate: sappiate che questo alimento fa più che bene alla vostra pelle. I pomodori sono ricchi di lipotene che fanno bene alla pelle e la preparano al meglio per una abbronzatura impeccabile. Puntiamo quindi anche sulla stagionalità del prodotto.

6) da quanto tempo aspettate per mangiare una bella fetta di anguria? Fatelo! Questo frutto sarà utile per darvi freschezza al momento giusto e aiutarvi con una abbronzatura dorata. L’anguria è perfetta anche per sorbetti, granite e anche con delle insalatone. Avete mai provato con la feta? Tra l’altro si può portare in spiaggia e in ufficio.

7) fragole e ciliegie: tra qualche tempo sarà più complicato trovare entrambi questi frutti ma siete ancora in tempo e se vi piacciono fatene una bella scorta. E quando non saranno più dal fruttivendolo acquistate della gustosa marmellata.

8 ) le pesche gialle sono quello che fa per voi: mangiatene almeno 2 alla fine di un pasto, prima o a merenda e diventerete nerissime! Perfette per grandi e piccini.

9) melone giallo: stesso discorso fatto per l’anguria, un alimento che non può mancare. Vi consigliami di preparare anche in questo caso delle gustose insalotone, non usarlo solo come frutto.

10) peperoni: di tutti i colori e di tutte le dimensioni non possono mancare nella vostra dieta! In estate si possono mangiare ripieni, cotti al forno, grigliati, crudi. C’è davvero l’imbarazzo della scelta. E anche in questo caso: puntiamo sulla stagionalità.