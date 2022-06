5 buoni motivi per mangiare mandorle almeno 1 volta al giorno

Che cosa mangiare per sentirsi bene e per fare una buona alimentazione? Di alimenti che fanno bene o meno si parla di continuo, ma tra tutti le mandorle non destano alcun dubbio. Tutti d’accordo che mangiare mandorle renda più belle, o belli, e più in salute. E che fa indubbiamente molto bene. Il primo suggerimento dunque è quello di consumare ogni giorno mandorle, ma il secondo è di non esagerare perché trattandosi di frutta secca apportano poco meno di 600 calorie per 100 grammi. Dunque meglio non superare mai le 20 mandorle al giorno, anche perché essendo così buone potremo cadere in continua tentazione se non ci poniamo dei limiti.

Perchè mangiare mandorle fa bene

Scopriamo quali sono le proprietà benefiche delle mandorle partendo dall’estetica e dalla bella notizia che rendono i capelli più sani e la pelle più elastica. Hanno infatti proprietà antiossidanti e contengono alfa-tocoferolo, una fonte importante di vitamina E. Insomma dopo un breve periodo di consumo potremo vedere i nostri capelli più forti e più brillanti e la nostra pelle non solo luminosa ma anche meno predisposta a punti neri e brufoli. Ovvia conseguenza che nel tempo le mandorle prevengono la prematura comparsa delle rughe. Se poi ci aiutiamo anche con un po’ di olio di mandorle tutto risulta ancora più semplice.

Passiamo ai benefici anche più importanti sulla salute e scopriamo che le mandorle sono in grado di contribuire alla diminuzione del colesterolo cattivo, questo grazie ai grassi monoinsaturi e polinsaturi che contengono. Ricche di antiossidanti, contrastano l’invecchiamento e le malattie ad esso associate.

Mangiare mandorle può essere molto utile a chi soffre di anemia grazie al ferro e le vitamine che contengono. Sono un buon rimedio contro il raffreddore. Aumentano il flusso sanguigno verso gli organi vitali. Sono particolarmente indicate anche per chi soffre di osteoporosi perché forniscono sostanze che aiutano ad aumentare la densità minerale ossea. Hanno anche proprietà lassative. Sembra che siano una buona prevenzione contro alcuni tipi di cancro e altre malattie.

Grazie alla presenza di fibre, grassi e proteine, hanno un elevato potere saziante, favorendo un maggior controllo dell’introito calorico giornaliero.

Mandorle: calorie e proprietà nutrizionali

Quali sono le componenti principali delle mandorle? Cosa introduciamo effettivamente nell’organismo, oltre al loro sapore delicato e dolce? Innanzitutto, si fa presente che le mandorle, come tutta la frutta secca, sono un alimento abbastanza calorico, per questo è bene non esagerare. Nello specifico, 100 gr di mandorle apportano 603 calorie.

5 motivi per cui mangiare le mandorle

Le mandorle, così come tutta la frutta secca, sono particolarmente indicate in caso di diabete

Possono essere un ottimo lassativo

Rinforzano denti, ossa e combattono l’anemia

Sono utili contro i radicali liberi

Aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari

Non ci resta che comprare le mandorle.