Ampeloterapia: l’uva ci aiuta a dimagrire e agisce contro ritenzione idrica e chili di troppo

Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'uva: fa bene al nostro organismo e ci aiuta a dimagrire. Conoscete l'ampeloterapia?

Avrete sicuramente sentito parlare negli ultimi anni dell’ ampeloterapia . Di che cosa si tratta? E’ una cura, come ci dice la parola stessa, a base di uva. L’uva infatti può essere davvero un’alleata contro diversi problemi per il nostro organismo. Nel dettaglio, l’ampeloterapia, prevede una dieta a base di uva . Un regime alimentare che ormai, sta prendendo piede tra tutti coloro che, dopo un’estate di eccessi, vogliono eliminare i chili di troppo, sconfiggere il gonfiore e ritrovare la propria linea di sempre. Il regime alimentare di cui parliamo prevede che la persona che decide di intraprendere questo breve cammino si cibi esclusivamente di uva per qualche giorno. I benefici sarebbero eccellenti. Le proprietà del frutto infatti aiuterebbero a perdere circa due chili e mezzo al giorno. Essa viene prescritta generalmente nel periodo successivo la vendemmia. La sua durata è di circa 2-3 giorni ma a volte, sotto controllo medico, può protrarsi anche per alcune settimane. Ricordiamo infatti la cosa fondamentale: per ogni dieta, che sia di pochi giorni o di mesi, è sempre necessario parlare con una nutrizionista, con il nostro medico.

Ampeloterapia che cos’è e come funziona

L’estate è il momento di svago per eccellenza. Si mangia di più e più spesso si va a cena al ristorante. Nonostante sia possibile usando semplici accortezze evitare i cibi più calorici, non c’è niente di male a fare uno strappo alla regola (ma anche più di uno) e godersi il meritato riposto anche allietando il palato. Gelati, pietanze preparate nei ristoranti e alcol sicuramente però mettono a dura prova la linea faticosamente raggiunta mediante sforzi in palestra e privazioni invernali, ecco quindi che in soccorso arriva l’uva. Il frutto è “di stagione” si può dire, giungendo a maturazione piena proprio nel mese di settembre.

L’uva possiede moltissime proprietà benefiche, il più delle volte sconosciute al grande pubblico. All’interno della buccia dell’uva è contenuta un’importantissima sostanza, il resveratrolo. Il fenolo possiede numerose proprietà antiossidanti ed è uno dei principali ingredienti delle creme anti-age più efficaci. Per la presenza di tale elemento l’uva si rivela molto efficace anche contro l’artrosi. La capacità dell’uva di depurare il nostro corpo dalle tossine è frutto del perfetto mix di sostanze contenute in un’elevata percentuale di acqua (circa l’80%). Tra le più importanti vi sono i polifenoli e, in particolare, il resveratrolo.

Molte le vitamine contenute nell’uva, dalla vitamina C alla B, utili per affrontare il periodo freddo che si avvicina inesorabilmente. Inoltre infine l’uva poi possiede proprietà drenanti e depuranti, aiuta quindi ad avere una pelle più bella e luminosa oltre che a combattere la tanto odiata ritenzione idrica. Che aspettate dunque? A tutta uva! L’alimento, oltre ad avere un gradevole sapore zuccherino, vi aiuterà a tornare in forma e a conservare la linea perfetta per la quale prima dell’estate avevate faticato tanto.