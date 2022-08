Bere durante i pasti fa male? Dobbiamo evitarlo?

Quanti bicchieri di acqua dobbiamo bere durante i pasti? Fa male bere a pranzo e cena?

E’ sempre un dilemma: bere quando, quanto e come? Bisognerebbe bere almeno due litri di acqua al giorno ( quantità minima ) e si cerca spesso di capire quando sia meglio bere. Spesso si sente dire che farebbe molto bene iniziare già dal mattino, ancora prima di fare colazione. Altra cosa che spesso sentiamo dire è che durante i pasti sarebbe meglio non bere troppo. E allora oggi la domanda alla quale vogliamo rispondere è proprio questa: è vero che bere durante i pasti fa male?

Bere durante i pasti fa male?

Davvero è meglio evitare di bere ai pasti perché si diluiscono i succhi gastrici e peggiora la digestione? Come si legge sul sito della Fondazione Veronesi, in realtà questo è un luogo comune che va contestualizzato. Iniziamo quindi col dire che bere durante i pasti favorisce il rimestamento del cibo che avviene a livello gastrico durante la digestione. È quindi importante bere il giusto ai pasti, in particolare se si consuma cibo secco come pane, pasta o cereali che devono essere ammorbiditi per facilitare l’azione dei succhi gastrici e quindi la digestione. Quindi la nostra cara bottiglia dell’acqua va portata in tavola perchè bere, almeno un paio di bicchieri, è cosa buona e giusta!

Il consiglio è quello di non eccedere

Succede a volte, soprattutto per chi pensa di dimagrire in questo modo, che si tenda a bere molto, per sentirsi più sazi e quindi mangiare molto di meno. Una pratica sicuramente sbagliata. Quello che dobbiamo fare è bere il giusto; è infatti importante non eccedere con il consumo di acqua durante il pasto. Se dovessimo bere tanto infatti, correremmo il rischio di diluire eccessivamente i succhi gastrici rendendo la digestione più difficile.

Quanti bicchieri di acqua possiamo bere per pasto?

L’ideale sono tre bicchieri a pasto: il resto del fabbisogno idrico quotidiano si può assumere lontano dai pasti, anche attraverso frutta e verdura. Bere fa bene, spesso dimentichiamo di farlo anche solo per pigrizia e invece, dovremmo ricordarci di bere più spesso, per il nostro bene e per il bene del nostro organismo.