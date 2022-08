Amaxofobia è la paura di guidare: come possiamo superarla?

Come posso superare la paura di guidare? Ci sono delle tecniche che permettono di gestire al meglio la Amaxofobia

Come si chiama la paura di guidare? Amaxofobia, termine ancora poco conosciuto. Chi soffre di questa fobia ha paura di mettersi al volante di un automezzo. Si presenta quando ci si mette alla guida o anche prima di farlo. Solo al pensiero di guidare una macchina, si va in ansia e si rinuncia in automatico a usare il volante. Per essere clinicamente significativa deve durare almeno 6 mesi consecutivi ed essere caratterizzata da evidenti reazioni psicologiche e fisiche. Solitamente tende a colpire negativamente la vita sociale e lavorativa di una persona. Non riguarda una determinata fascia d’età, ma è presente in tutte e interessa sia uomini che donne allo stesso modo.

Amaxofobia, la paura di guidare: come gestirla

Come gestire la paura di guidare? L’Amaxofobia si presenta in vari modi e tocca diversi livelli. In particolare, la persona che ha questa fobia manifesta ansia e preoccupazione solo al pensiero di dover mettersi alla guida di un mezzo. Partono così i pensieri negativi. Per quanto riguarda l’aspetto fisiologico, solitamente si tende ad avere tachicardia, vertigini, sudorazione eccessiva, nodo alla gola, affanno, sensazione di assenza d’aria, disturbi gastrici o urinari, attacchi di panico e senso di confusione.

L’Amaxofobia spesso ha origini psicologiche, ma non è universale. Infatti, può presentarsi in situazioni diverse. Paura di guidare in autostrada, in galleria o di notte. Tale fobia condiziona in modo evidente la vita delle persone, limitando la loro libertà. Per tale motivo, è necessario affrontare subito la paura di guidare con delle tecniche che potrebbero rivelarsi una salvezza. Ci sono delle strategie che permettono di superare questa fobia e di riuscire a controllarla.