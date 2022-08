Tutti i passaggi per rimediare ai capelli secchi e fragili dopo l'estate. Cosa fare prima e dopo lo shampoo

Non è solo l’estate a rovinare i capelli, a renderli secchi e fragili se in piscina o al mare non li abbiamo curati abbastanza. I capelli diventano deboli e spenti anche per la disidratazione o a causa dell’inquinamento. Di certo dopo le vacanze estive è il periodo peggiore per la nostra chioma ma ovviamente possiamo rigenerarli e avere grazie a pochi step di nuovo i capelli forti e lucenti di prima. Possiamo e dobbiamo ridare forza ai nostri capelli e di certo avrete sentito il vostro parrucchiere che vi ha proposto un ristrutturante per i capelli sciupati, sfibrati, danneggiati. Possiamo farlo anche a casa scegliendo olio di argan, proteine del grano o olio di mandorle dolci, sono queste e altre le sostanze vegetali che nutrono subito e a fondo i capelli fragili. Anche il burro di karitè li nutre in modo eccellente, perfetto per i capelli molto secchi. Vanno applicati prima dello shampoo e tenuti in posa almeno 5 minuti, poi si risciacqua con cura.

Gli step per rimediare ai capelli secchi

Possiamo quindi fare degli impacchi prima dello shampoo con qualche goccia delle sostanze vegetali citate, perfetto anche l’olio di semi che elimina l’effetto crespo. Basta mettere questo o altro olio nel palmo della mano, poche gocce e massaggiare con delicatezza la chioma, stendiamo su tutta la lunghezza e lasciamo in posa, anche 10 minuti. Se le abbiamo in casa possiamo usare anche una maschera per i capelli.

Passiamo al secondo step e utilizziamo lo shampoo adatto ai nostri capelli, meglio se delicato con azione rinforzante. Detergiamo bene capelli e cuoio capelluto. Ovviamente risciacquiamo.

Passiamo al terzo step e applichiamo il balsamo dalle radici alle punte. Risciacquiamo con acqua filtrata, magari possiamo usare una bottiglia di acqua minerale o anche filtrata con un depuratore, solo per l’ultimo risciacquo.

Infine, ultimo step asciughiamoli con cura perché i capelli bagnati sono ancora più fragili. Con un telo togliamo via tutta l’acqua ma senza stressare la chioma, quindi tamponiamo in modo dolce. Manteniamo il phon a una certa distanza e non esageriamo con la temperatura. Saranno bellissimi e addio crespo.