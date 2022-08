Il sale spray in cucina è perfetto per limitarne il consumo

Per limitare il consume di sale in cucina possiamo comprare il sale spray, è perfetto e vi spieghiamo perché

Il sale consumato in eccesso fa male ma è davvero difficile restare al di sotto dei 5 grammi previsti al giorno. Per farlo potremmo usare il sale spray, perché basta una spruzzata per dare sapore a ciò che abbiamo già cucinato. 70% di sodio in meno è una bella conquista perché il sale è davvero presente in quantità importanti in tantissimi prodotti lavorati. Non dovete pensare che il sale è solo negli insaccati ma davvero si nasconde ovunque e arrivare ai 5 grammi previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è davvero molto semplice. Non stiamo ad elencare i danni che a lungo andare il sale in eccesso arreca alla nostra salute, pensate anche solo alla ritenzione idrica, ancora più facile alla pressione alta. Il sale consumato in eccesso è un problema che potremmo in parte risolvere con il sale spray, un prodotto che potrebbe cambiare il modo di cucinare di ognuno. In ogni caso bisogna sempre fare attenzione ai prodotti che acquistiamo, su quelli il sale è già presente. Leggiamo le etichette e poi sale spray in cucina, a tavola.

Il sale spray contiene il 70% di sodio in meno

Già questa è una buona notizia, una scelta da fare se soffrite di ipertensione ma anche se volete proteggervi dalle malattie cardiovascolari, renali e dell’apparato muscolo-scheletrico.

In pratica il sale spray si spruzza direttamente sui cibi già pronti, già cucinati, magari anche già serviti in tavola. Uno spruzzo è pari ad un grammo di sale comune e ne basta davvero poco perché si usa sui cibi già cotti. Ovvio che anche in questo caso dobbiamo controllare cosa riporta la confezione, la famosa etichetta, le indicazioni del produttore perché la composizione varia in base all’azienda che lo produce.

Informiamoci e facciamo in modo di ridurre l’apporto giornaliero di sodio magari con il sale spray. Magari può essere anche un modo per non sentire più lamentale in famiglia sull’uso del sale: più o meno saporito.