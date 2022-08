Skincare labbra: prodotti per affrontare l’autunno

Quali sono i prodotti da utilizzare per una skincare labbra perfetta per l'autunno? Ecco la nostra selezione

Qual è la skincare labbra da seguire per affrontare l’autunno? Ci sono tre prodotti fondamentali che non dovrebbero mai mancare nella nostra beauty routine per proteggere e idratare questa zona del viso: lo struccante, un buono scrub e la crema idratante. Esistono davvero tanti trucchi per prendersi cura di una delle parti più esposte al freddo. Con l’arrivo dell’autunno le temperature iniziano a scendere e ci si prepara ad affrontare la stagione più fredda, l’inverno. Non solo, dopo aver trascorso le vacanze estive, è bene prendersi cura del proprio corpo avendo affrontato tutti gli agenti che possono aver stressato la pelle. Ma vediamo ora qual è la skincare labbra perfetta per l’autunno.

Skincare labbra autunno: quali prodotti usare

Le labbra in autunno richiedono una skincare extra, per evitare la secchezza e le irritazioni. Questo è il momento giusto per mettere in pratica i consigli su cure e trattamenti dedicati a questa zona del viso, visto che proprio ora la pelle inizia a perdere idratazione. Se poi teniamo conto anche delle mascherine, che stressano sicuramente questa parte del volto, allora non possiamo proprio fare a meno di dedicare il nostro tempo alla beauty routine. Lo step più importante per prendersi cura delle labbra in autunno riguarda il momento in cui ci strucchiamo. Ecco, quando usiamo lo struccante è necessario pensare anche alle labbra, oltre che al resto del visto. In questo modo eliminerete i residui del make up, ma anche i possibili batteri. Almeno una volta a settimana dedicatevi allo scrub, che deve essere sempre delicato e non aggressivo. Infine, idratate e proteggete le lebbra con i giusti prodotti. Abbiamo selezionato per darvi una mano nella scelta degli alleati giusti per la vostra skincare in autunno.

Korff Essence Struccante Viso, Occhi e Labbra Bifasico arricchito con Pantenolo, 150ml a 14,16 €. Uno struccante completo che rimuove anche il trucco waterproof e a lunga tenuta. È arricchito con estratto di pantenolo e vitamina PP. CLICCA QUI PER ACQUISTARE DIRETTAMENTE SU AMAZON

Burt’s Bees Scrub per le labbra emolliente di origine naturale con cristalli di miele esfolianti – 7.08 g a 7,95 €. Il prodotto ideale per esfoliare delicatamente e idratare le labbra secche. Infatti, nutre e leviga con la sua cera d’api ricca di sostanze nutritive e di origine sostenibile. Lascia le labbra morbide e nutrite in profondità. CLICCA QUI PER ACQUISTARE DIRETTAMENTE SU AMAZON