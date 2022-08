Ad ognuno il suo deodorante: come scegliere quello giusto

Tra i tanti deodoranti in vendita ecco come scegliere quello giusto per noi

Tutti usiamo il deodorante ma in base a cosa lo scegliamo? C’è chi lo porta sempre in borsa e chi ne ha bisogno solo al mattino e forse sta tranquillo tutto il giorno, ma se facciamo più attività senza tornare a casa è indispensabile avere un deodorante sempre a disposizione. Come si fa a non sbagliare acquisto e a scegliere il deodorante più adatto a noi? Iniziamo dai diversi modi di applicazione perché in vendita troviamo il deodorante spray e il deodorante roll-on. Il primo è senza dubbio più igienico perché il contenitore non entra in contatto diretto con la pelle quando applichiamo lo spray. Il deodorante roll-on invece lo passiamo sulla pelle, è quindi strettamente personale. Poi c’è il deodorante vapo che ha una formula no gas, per rispettare anche l’ambiente. Infine, il deodorante stick che ha una precisione maggiore sull’area di applicazione. Tutti ottimi prodotti, tutti efficaci contro i cattivi odori perché agiscono contro la proliferazione batterica, ne contrastano la formazione e in questo modo noi abbiamo garantita la freschezza che ricerchiamo. C’è poi anche il deodorante con antitraspirante, perfetto per ridurre la produzione di sudore, quindi per chi ha un problema di sudorazione eccessiva.

Come scegliere il deodorante adatto

Lo scegliamo in base al nostro tipo di pelle, al livello di sudorazione ma anche allo stile di vita, più o meno attivo. Quindi, se pratichiamo sport abbiamo bisogno di un deodorante che duri, acquistiamo magari quelli che attivano proprio con la sudorazione e rilasciano il profumo in modo graduale.

Se siamo fuori tutto il giorno e rinfreschiamo la pelle più volte abbiamo bisogno di un deodorane che non macchi, quindi scegliamo quello specifico con funzione anti-macchia. Come detto prima se abbiamo una sudorazione eccessiva scegliamo un prodotto con azione anti-aloni. Se abbiamo la pelle sensibile, che si irrita facilmente, prendiamo un deodorante ipoallergenico, meglio se spray e senza alcol. Il prossimo acquisto sarà più semplice.