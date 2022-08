La frutta come pasto è una dieta equilibrata o è meglio evitare? I consigli di Evelina Flachi

La frutta può sostituire un pasto, il pranzo o la cena? La risposta di Evelina Flachi

Vanno bene i pasti di sola frutta? L’estate non è ancora finita e la frutta è ancora così golosa, un pasto a base di sola frutta piace a molti. Soprattutto quando si ha poco tempo, si è da soli in casa o in ufficio e non si ha voglia di cucinare la frutta potrebbe essere la scelta giusta? Se il pasto con la frutta è occasionale o comunque non si sceglie di consumarlo tutti i giorni la risposta è sì. Quindi, se mangio frutta a pranzo solo un giorno ottengo energia sia a livello fisico che mentale, mi sento leggera, non sono stanca e non ho fame, in più purifico e disintossico il corpo ma attenzione alla glicemia, se sostituiamo sempre la frutta ad un pasto, come pranzo o cena, non va bene. Inoltre, come spiega la dottoressa Evelina Flachi anche sul suo profilo social: “La frutta da sola non può sostituire un pasto perché non contiene da sola tutti i nutrienti essenziali per fare un pasto equilibrato”.

I consigli della nutrizionista Evelina Flachi

Frutta sì ma meglio se lontana dai pasti, a metà mattina e metà pomeriggio; se ogni tanto sostituiamo il pranzo con un’ottima macedonia a cui magari aggiungiamo anche un avocado va bene ma dobbiamo comunque fare attenzione.

“Attenzione, dunque, al pasto di sola frutta anche se ovviamente lo consideriamo “leggero”. Dà un momentaneo senso di pienezza ma scarsissima sazietà a lungo termine. Può essere l’eccezione che conferma la regola di un pasto equilibrato, ma non può essere una quotidiana abitudine” ed è sempre la nutrizionista di E’ sempre mezzogiorno a chiarire.

“La frutta, infatti, contiene fruttosio, uno zucchero semplice che, se assunto in grande quantità, viene convertito in grasso di deposito soprattutto sull’addome. Per questo è bene non superare le 2-3 porzioni al giorno tra le 5 porzioni di frutta e verdura consigliate giornalmente”.