Il segreto della skincare è la doppia detersione

Come si fa la doppia detersione? Una skincare perfetta con due prodotti fondamentali per tutte

La skincare, la cura della pelle, inizia dalla doppia detersione. Ci dispiace per chi non si occupa e preoccupa della pelle del proprio viso ed evita anche la singola detersione fatta due volte al giorno, mattina e sera, ma noi siamo assolutamente per la doppia detersione fatta sempre. Detergere a fondo il viso non è importante solo quando dobbiamo rimuovere il trucco a fine giornata. Ovviamente c’è poca speranza per chi va a letto con il make up ancora sul viso ma si può sempre rimediare e iniziare subito a seguire quella che è alla base della skincare coreana: la doppia detersione.

Perché fare la doppia detersione

E’ necessario eliminare sul viso ogni genere di impurità, in questo modo avremo la pelle senza punti neri, molto probabilmente senza brufoli, luminosa, e pronta a ricevere le creme adatte alla nostra età e per la nostra pelle, così come una base perfetta per un nuovo make up.

Un viso fresco ha alla base sempre una skincare perfetta. Ripetiamo che la doppia detersione è davvero la base della beauty routine, è il segreto che molte non riveleranno mai. Eseguitela con costanza tutti i giorni e vedrete che risultati.

Per farlo abbiamo bisogno di due prodotti; detergente oleoso e detergente schiumogeno. Il primo serve per sciogliere il trucco, che è grasso, ma serve anche per eliminare il sebo della nostra pelle.

Il detergente schiumogeno è a base d’acqua e serve per eliminare le impurità residue. Quindi, detersione oleosa con il prodotto che va massaggiato con le dita sul viso asciutto fino a quando il make up sarà tutto sciolto. Lo usiamo anche se non siamo truccate, per eliminare sebo, filtri solari e smog. Sciacquiamo il viso con l’acqua, tamponiamo con delicatezza e passiamo al detergente schiumogeno che eliminiamo con una spugnetta bagnata e strizzata o sciacquando con l’acqua (dite addio alle salviettine struccanti e ai dischetti di cotone). Tamponiamo sempre con delicatezza. Adesso possiamo mettere la crema.