Oli essenziali: alla scoperta del Tea Tre oil, tutti gli usi

Quali sono tutti li usi del Tea Tree Oil che dovete assolutamente conoscere: dalla cura del corpo alla pulizia della casa

Avrete almeno una volta sentito parlare dei benefici del Tea Tre Oil. Conosciuto anche come l’olio essenziale di melaleuca, che ha mille proprietà benefiche tanto che viene usato per tantissimi scopi. Viene estratto dalle foglie dell’albero di Melaleuca alternifolia e poi subisce un procedimento di distillazione molto delicato. Questo olio essenziale viene usato sia nelle beauty routine per la cura del corpo che nella pulizia della casa. Il motivo del suo successo qual è? Riguarda le sue proprie disinfettanti, curative e non solo. Vediamo ora insieme quali sono le caratteristiche di uno dei migliori oli essenziali e quando deve essere usato.

Tea Tree Oil, come e quando usare l’olio essenziale

Innanzitutto, ricordate sempre di acquistare il Tea Tree Oil completamente naturale, senza solventi chimici. In commercio ci sono vari prodotti che potrebbero ingannarvi. Non è difficile trovare questo olio essenziale in commercio. Infatti, lo trovate tranquillamente in erboristeria oppure negli store online a un prezzo accessibile, circa 10 euro. Le sue proprietà sono tante, al punto che viene impiegato per risolvere varie problematiche. In particolare svolge funzioni antibatteriche, antiodoranti, disinfettanti, curative, antimicotiche e cicatrizzanti. Il suo odore è persistente e potrebbe anche dare un po’ fastidio. Ma non bisogna temere, perché va diluito in acqua o in olio vegetale e usato con poche gocce. Ed ecco quali sono tutti gli usi del Tea Tree Oil.