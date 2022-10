Dolci senza burro: cosa usare per dolci senza lattosio

Siete vegani, intolleranti al lattosio, soffrite di colesterolo alto e desiderate restare in forma? Ecco come fare per sostituire il burro nei dolci

Non mancano i trucchi per mangiare dei dolci, che siano genuini e magari anche con pochi zuccheri. Si può gustare qualcosa di buono e non necessariamente pensare di mangiare sempre verdure e frutta . Anche i dolci possono essere mangiati, con cautela. Siete vegani, intolleranti al lattosio, soffrite di colesterolo alto o, comunque, desiderate restare più leggeri ed in forma senza dover rinunciare a qualche peccato di gola? Oggi, vedremo come sostituire il burro nei dolci: impresa semplice e non impossibile, come credono in molti. Provare per credere! Come preparare, quindi, biscotti, torte e chi più ne ha più ne metta senza dover ricorrere ad un alimento di origine animale? Ora è chiaro: non è che se usiamo il burro al posto del burro, faremo un carico inferiore di calorie. Oltre alle sostituzioni, bisogna stare attenti anche alle quantità. Si possono fare dei dolci usando poco zucchero o sostituirlo con zucchero di canna o stelvia e usare altri ingredienti.

Come fare i dolci senza burro

Il sostituto per eccellenza del burro è l’olio, anche se quello di oliva non eccelle nei dolci e, quindi, è preferibile ricorrere all’utilizzo di quello di semi di arachide o girasole che sono perfetti per le ricette dolci: entrambi hanno, infatti, un gusto neutro e sono quasi del tutto privi di grassi saturi e colesterolo. Naturalmente, le dosi variano e il peso dell’olio, solitamente, occorre che sia circa l’80 per cento di quello del burro. Altro consiglio: se la ricetta di cui vi state occupando richiede l’uso di burro a temperatura ambiente – non fuso, quindi – potete, invece, sostituire questo ingrediente con l’olio di cocco che resta solido per un periodo di tempo che dall’Inverno alla Primavera.

Se l’olio non facesse al caso vostro, potete anche provare con lo yogurt, possiamo usare yogurt alla soia che è buonissimo, oppure yogurt senza lattosio. Se, però, decidete di optare per lo yogurt, dovete aumentare le dosi di poco. Infine, utilizzabile a questo scopo, c’è anche la panna di soia, che vanta un sapore molto delicato, è molto buona, ma è meno calorica. Cosa desiderare di più? Anche in questo caso, le dosi vanno incrementate di poco rispetto all’utilizzo del burro.

Vi starete chiedendo come mai non è consigliabile utilizzare della margarina vegetale e la risposta è semplice, perché è molto ricca di grassi – dunque, meglio da evitare se vogliamo restare in forma e non aumentare troppo il nostro colesterolo – e potrebbe anche contenere del latte in polvere.

Vi ricordiamo che esiste in commercio anche il burro senza lattosio, di varie marche facilmente acquistabile al supermercato. Inoltre, potrete usare il burro chiarificato che non contiene il lattosio.