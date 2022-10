Capelli grassi, come averne cura

Alcuni consigli per avere cura dei capelli grassi migliorando il loro aspetto estetico

Avere una bella capigliatura rappresenta un motivo di vanto per tante persone ed è una delle caratteristiche esteticamente più affascinanti, tuttavia ve ne sono alcune che potrebbero portare un certo disagio. Parliamo dei capelli grassi, che purtroppo possono diventare un disturbo non da poco per coloro che tengono in modo particolare all’aspetto esteriore e alla cura del proprio corpo, dalla testa ai piedi. Questo genere di capelli, infatti, tende ad apparire unto, appiccicoso ed emanano alcune volte del cattivo odore.

Tutto ciò non dipende dall’igiene personale, ma dalla secrezione sebacea che si diffonde sul cuoio capelluto e i fusti dei capelli. Ed è proprio il sebo, inoltre, che ne riduce la luminosità. Per fortuna, esistono vari rimedi efficaci per tale problema estetico, tra cui sono disponibili degli specifici shampoo per capelli grassi in farmacia. A parte quest’ultima soluzione, come è possibile avere cura dei capelli grassi? Come si potrebbe migliorare l’aspetto estetico di questo genere di capelli? Proviamo a fornire qualche utile suggerimento.

Igiene personale e lavaggio dei capelli grassi

Naturalmente, per cercare di migliorare esteticamente la propria capigliatura, è importante effettuare periodicamente dei lavaggi con degli shampoo delicati e non aggressivi, risciacquando preferibilmente con acqua tiepida e non troppo calda. Infatti questi andranno ad eliminare il sebo in eccesso, ma non a toglierlo del tutto, per evitare di ridurre eccessivamente questa importante barriera difensiva per il cuoio capelluto. Assieme ad uno shampoo, poi, sarebbe utile l’uso di apposite lozioni astringenti e disinfettanti, come vedremo dopo.

Durante il lavaggio, sarebbe inoltre consigliabile effettuare, con i polpastrelli delle dita, dei massaggi delicati al cuoio capelluto, in modo da stimolare la circolazione in questa parte della cute. Tali massaggi offrono diversi benefici, purché siano effettuati in modo leggero e non sfregando eccessivamente la testa. Importante poi è asciugare i capelli col phon, ma mantenuto ad una distanza adeguata (almeno 30 centimetri), al fine di non fluidificare troppo il sebo presente sui capelli e renderli di nuovi unti.

Attività sportiva e pillole anticoncezionali

Tra i fattori che possono incidere sull’eccessiva secrezione di sebo e quindi sui capelli grassi, vi sono sia fattori emotivi come stress e ansia che l’uso delle pillole anticoncezionali. Per quanto riguarda i primi, nei limiti del possibile si dovrebbe dedicare un po’ di spazio a sé stessi e al proprio benessere personale, magari facendo delle passeggiate quotidiane o comunque periodiche o svolgendo una qualche piacevole attività sportiva, in una palestra o possibilmente all’aperto.

In alcune donne particolarmente sensibili, poi, si è visto come l’uso di prodotti anticoncezionali ormonali (ad esempio la tradizionale pillola) tende a far aumentare la produzione di sebo sul cuoio capelluto e nei capelli in generale. Di conseguenza, per evitare di osservare un’eccessiva produzione di secrezione sebacea per le donne, sarebbe opportuno cambiare metodi contraccettivi, considerando che ne esistono diverse tipologie a disposizione.

Alimentazione e cure naturali

Anche l’alimentazione può influire in misura più o meno evidente sui capelli grassi. Di conseguenza sarebbe consigliato seguire una dieta sana ed equilibrata, in cui vi sia una considerevole presenza di frutta e verdura, contenenti vitamine, sali minerali e antiossidanti, utilissimi per il benessere dei capelli. Risultano importanti inoltre le proteine, presenti nel pesce, nella carne e nelle uova, e poi l’assunzione di grassi omega 3 e 6, che si possono rintracciare nel salmone e nelle noci.

Oltre agli shampoo a cui abbiamo accennato, importanti potrebbero essere anche delle cure naturali sotto forma di lozioni contenenti principi attivi ad azione antinfiammatoria, astringente e antisettica. Si potrebbero pertanto utilizzare lozioni astringenti con edera e amamelide oppure disinfettanti contenenti rosmarino, ginepro e altri olii essenziali, come il tea tree oil, che regola la produzione sebacea e disinfetta il cuoio capelluto. Utili potrebbero essere anche delle maschere per capelli all’argilla o con estratto di timo e salvia.