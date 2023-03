Pasqua sta arrivando: la dieta depurativa prima delle feste

Ecco la dieta depurativa da svolgere prima delle feste di Pasqua: tutti gli alimenti da favorire e quelli da eliminare dalla nostra tavola e una ricetta detox

Qualcuno ha detto dieta ? Se volete prepararvi alle abbuffate dei pranzi e delle scampagnate di Pasqua, siete nel posto giusto: ecco la dieta depurativa prima di Pasqua. Sappiamo bene che le feste ci portano ad eccedere con cibi abbastanza ricchi. Nonostante ci siano delle tentazioni, è giusto convincersi di non dover esagerare. Questo non significa che bisogna restare a digiuno o che non bisogna vivere l’aspetto conviviale di questa festa. Effettuare la giusta spesa prima delle feste, ci permette di affrontare al meglio i pasti di Pasqua , periodo che cade sempre tra metà marzo e aprile. Vediamo insieme quali sono questi alimenti che dobbiamo garantirci durante queste giornate prima delle feste.

PASQUA , LA DIETA DEPURATIVA L’ORGANISMO PRIMA DELLE FESTE: I CIBI DA FAVORIRE E QUELLI DA ELIMINARE

Prima delle feste di Pasqua è importante svolgere una dieta depurativa. Dovrete iniziare ad eliminare degli alimenti e favorirne altri. Arrivare in forma e con l’organismo depurato alle festività è un ottimo modo per godersi al meglio ogni momento. Innanzitutto è necessario ricordare l’importanza dei cibi sani. Infatti, devono essere favoriti gli alimenti sani e nutrienti. Pertanto, dovremo dare abbastanza spazio a frutta e verdura. Questi cibi danno al nostro organismo vitamine, energie e sali minerali. Un rimedio anche ottimo per contrastare l’invecchiamento sia cellulare che cutaneo. Diverse sono le ricette di cui tener conto per preparare un pasto sano e allo stesso tempo invitante. In tal modo avremo la possibilità di disintossicarci e di liberarci della famosa e odiata ritenzione idrica. Ogni anno, prima delle feste pasquali, è consigliato svolgere una dieta depurativa, proprio per disintossicare il corpo in vista dei cibi ricchi che ci offre questa festività. L’acqua è sicuramente un ottimo alleato per depurare l’organismo. A inizio giornata è consigliato bere un bicchiere di acqua e limone. Consigliate anche le tisane, scegliete quella più adatta al problema che vorreste contrastare. Da preferire una colazione caratterizzate da fibre, frutta secca e frutta fresca. Non dimenticate in questo caso che esistono le centrifughe, le spremute e gli yogurt. Per pranzo e cena è consigliato consumare insalate di stagione. Questa dieta prima di Pasqua è anche ammesso il formaggio magro, morbido e leggero. Eliminate, invece, i condimenti troppo ricchi e il quale. Non eccedere, dunque, con i cibi grassi e troppo pesanti.

Una ricetta detox per la vostra dieta depurativa

Insalata di quinoa e cetrioli

Ingredienti:

1 tazza di quinoa

2 tazze di acqua

1 cetriolo, tagliato a cubetti

1 peperone rosso, tagliato a cubetti

1/4 di cipolla rossa, tritata

1 avocado maturo, sbucciato e tagliato a cubetti

2 cucchiai di semi di girasole

2 cucchiai di olio d’oliva

2 cucchiai di succo di limone

Sale e pepe nero, a piacere

Istruzioni:

In una pentola, portare l’acqua a ebollizione. Aggiungere la quinoa e ridurre la fiamma a fuoco medio-basso. Coprire e cuocere per circa 15-20 minuti, o fino a quando la quinoa è morbida e l’acqua è stata assorbita. Una volta cotta, togliere la quinoa dal fuoco e lasciarla raffreddare. In una ciotola grande, mescolare la quinoa, il cetriolo, il peperone rosso, la cipolla rossa e l’avocado. Aggiungere i semi di girasole, l’olio d’oliva, il succo di limone, il sale e il pepe nero. Mescolare bene. Servire l’insalata fredda e gustare!

Questa insalata primaverile detox è ricca di nutrienti e perfetta per una cena leggera e salutare. La quinoa è una fonte di proteine e fibre, mentre il cetriolo, il peperone rosso e l’avocado apportano vitamine e antiossidanti. Buon appetito!