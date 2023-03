Caviglie gonfie: rimedi naturali, cosa fare

Caviglie gonfie? Ecco che cosa possiamo fare: dei rimedi naturali per alleviare il gonfiore

Perchè abbiamo le caviglie gonfie? I motivi possono essere diversi per cui è sempre bene chiedere il parere di un esperto. Condizioni come l’artrite, l’ipotiroidismo e il diabete possono causare un gonfiore alle caviglie. Se si subisce un trauma alla caviglia, come una distorsione o una frattura, può verificarsi un gonfiore. Malattie renali o epatiche possono causare un accumulo di fluido nei tessuti, causando il gonfiore alle caviglie. Le donne in gravidanza possono sperimentare un gonfiore alle caviglie a causa di un aumento del volume di sangue e della pressione sui vasi sanguigni.

Le caviglie gonfie sono uno dei problemi maggiori per una donna. Il gonfiore delle caviglie, con la formazione di edemi, dipende da un difetto circolatorio. Anche l’insufficienza venosa, con la comparsa di varici nella gambe, può manifestarsi proprio con le caviglie gonfie. In questo caso, bisognerebbe risolvere il problema andando da uno specialista, un angiologo per la precisione. Spesso è utile applicare una crema che aiuti la circolazione periferica, o anche assumere integratori con mirtillo o vite rossa, che costituiscono un valido aiuto per rinforzare le vene. Parlare quindi con una specialista è la prima cosa da fare. Ma ci sono anche dei rimedi naturali, per alleviare il gonfiore, almeno per chi non ha importanti problemi di salute.

Caviglie gonfie: cosa possiamo fare, rimedi naturali

Non dimenticatevi poi di scegliere un’alimentazione adatta: una dieta iposodica può essere un valido aiuto. Evitate dunque gli insaccati, le patatine salate e cibo-spazzatura; è importante non eccedere con il sale nei cibi; mangiate molta frutta e verdura, in particolar modo frutti rossi, kiwi, fragole, banane, ananas, pere, agrumi, finocchi, carciofi e asparagi, vegetali a foglia verde e broccoli, erbe amare.

Pane e pasta preferiteli integrali, per depurare il corpo dalle tossine e regolarizzare la funzionalità intestinale. Evitate anche gli zuccheri raffinati.

E’ importantissimo fare attività fisica, per stimolare una regolare circolazione. Preferite soprattutto yoga, pilates e nuoto. Evitate inoltre di rimanere troppo tempo in piedi o sedute, in quanto in questo modo il sangue e i liquidi corporei si concentrano verso il basso.

Per nascondere il difetto delle caviglie grosse, sia per gonfiore che per conformazione fisica, scegliete scarpe alte con il plateau, preferendo colori neutri come avorio, crema, rosa cipria, caramello, ad esempio, e le gonne al ginocchio molto morbide, “a campana”. Con questi piccoli accorgimenti, le caviglie grosse e gonfie si noteranno di meno, e vi sentirete maggiormente a vostro agio.

Per chi non ha problemi di salute, ma solo un disturbo passeggero, ecco altri consigli.

Ci sono alcuni rimedi che possono aiutare a ridurre il gonfiore alle caviglie. Ecco alcuni suggerimenti:

Riposo e sollevamento delle gambe: sollevare le gambe per ridurre la pressione e migliorare la circolazione può aiutare a ridurre il gonfiore. Applicazione di ghiaccio: applicare del ghiaccio sulla zona gonfia può aiutare a ridurre il gonfiore e l’infiammazione. Massaggio: massaggiare delicatamente la zona gonfia può aiutare a migliorare la circolazione e ridurre il gonfiore. Comprimere la zona: indossare calze a compressione o fasciare la zona con una benda elastica può aiutare a ridurre il gonfiore. Evitare il caldo: evitare di stare in ambienti caldi o di esporsi al sole per periodi prolungati può aiutare a ridurre il gonfiore. Mantenersi attivi: l’esercizio fisico regolare può aiutare a migliorare la circolazione sanguigna e ridurre il gonfiore alle caviglie. Ridurre il consumo di sale: ridurre il consumo di sale nella propria dieta può aiutare a ridurre il gonfiore.

Se il gonfiore alle caviglie persiste o peggiora, è importante consultare un medico per identificare la causa sottostante e ricevere il trattamento appropriato.