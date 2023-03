Cosa mangiare in ufficio: snack sani e leggeri per spuntino e non solo

Che cosa mangiare in ufficio per spuntino ma non solo? Snack sani e idee genuine per una pausa salutare

Che cosa possiamo mangiare in ufficio? Spesso preferiamo optare per degli spuntini veloci e non una vera e propria pausa pranzo, magari perchè alle 14 terminiamo la nostra giornata o perchè non vogliamo appesantirci per il pomeriggio. Questo non significa che non si possa trovare il giusto compromesso e mangiare qualcosa di sano e genuino. Il lavoro d’ufficio, seppur sedentario, richiede energie. Dunque, spesso a metà mattinata o a metà pomeriggio si avverte un leggero senso di fame. Cosa mangiare in questi casi? E’ possibile fare uno spuntino leggero ma che ci soddisfi? Sicuramente sì. Evitate categoricamente il digiuno, che è controproducente e può farvi arrivare all’orario dei pasti principali troppo affamati. Sarebbe opportuno mangiare circa ogni tre ore, per far sì che il metabolismo rimanga attivo. Evitate naturalmente i cibi grassi: il lavoro d’ufficio è sedentario, e non possono che farvi male. Vediamo quindi qualche suggerimento per fare uno spuntino a lavoro.

Idee per snack da portare in ufficio

I frullati di frutta, oltre ad essere molto buoni, contengono pochissime calorie e tanta frutta fresca. Ideale è il frullato di frutta ai frutti di bosco. Anche le mele possono costituire uno snack adeguato in ufficio, soprattutto se preparate un ottimo purè di mela; si tratta di uno spuntino adeguato alla mattina, senza zucchero, e ricco di fibre; si possono aggiungere alla mela altri condimenti, come la cannella o i chiodi di garofano. Carote baby e hummus: le carote baby sono una scelta salutare e croccante per uno spuntino in ufficio, e l’hummus può aiutare a fornire una fonte di proteine e fibre.

Anche i muffin fatti in casa possono essere mangiati in orario di lavoro, purchè ricchi di frutta secca e fiocchi d’avena, oppure con ortaggi e vegetali, come ad esempio i fiori di zucca. State invece alla larga dai muffin al cioccolato, perchè sono stracolmi di calorie.

Per rimanere leggeri, potete fare merenda anche con un mix di frutta secca e cereali, i quali sono ricchi di fibre e fanno bene alla linea e all’organismo in generale.

Anche lo yogurt greco può rivelarsi un’ottima scelta, in quanto ricco di calcio, probiotici e proteine; aggiungete allo yogurt naturale dei frutti di bosco oppure la frutta secca, i cereali e il riso soffiato. Senza rinunciare al piacere del mangiare, sarete sicuri di ingerire un alimento sano. Popcorn: il popcorn a basso contenuto di grassi e sale può essere un’opzione gustosa e salutare per uno spuntino in ufficio. Contiene anche fibre e antiossidanti. Ricorda di scegliere snack e spuntini che siano nutrienti e bilanciati, e di evitare cibi ad alto contenuto di zuccheri e grassi saturi.

Un’altra alternativa può essere l’insalata. Vi suggeriamo una ricetta veloce e buonissima.

Ricette da ufficio: insalata di quinoa e avocado

Ingredienti:

1 tazza di quinoa

2 tazze di acqua

1 cucchiaio di olio d’oliva

1 peperone rosso, tagliato a cubetti

1 cetriolo, tagliato a cubetti

1 avocado, sbucciato e tagliato a cubetti

2 cucchiai di semi di girasole

2 cucchiai di succo di limone fresco

Sale e pepe a piacere

Procedimento:

Risciacquare la quinoa in acqua fredda e scolarla. In una pentola media, unire la quinoa e l’acqua e portare a ebollizione. Ridurre il fuoco e cuocere coperto per 15-20 minuti, finché la quinoa non è morbida e l’acqua è completamente assorbita. Trasferire la quinoa in una ciotola e aggiungere il peperone, il cetriolo, l’avocado e i semi di girasole. Mescolare bene. Aggiungere il succo di limone, l’olio d’oliva, il sale e il pepe. Mescolare ancora. Coprire la ciotola e metterla in frigorifero fino al momento di portare in ufficio.

Questa insalata di quinoa con verdure e avocado è ricca di proteine, fibre e grassi sani e può essere un’ottima scelta per uno spuntino nutriente da portare in ufficio. Puoi anche preparare una porzione in più per avere un pranzo leggero e salutare!