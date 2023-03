Scrub al caffè per la pelle delle gambe perfetta: facciamolo in casa

Come avere una pelle liscia e perfetta grazie allo scrub al caffè fai da te: ecco come prepararlo in casa

Lo scrub alle gambe è un trattamento che prevede l’esfoliazione della pelle delle gambe attraverso l’uso di prodotti specifici, come creme, oli o sali esfolianti. E noi oggi vogliamo parlarvi dello scrub al caffè. Questo trattamento ha diversi benefici per la pelle delle gambe: rimuove le cellule morte, lo scrub aiuta a rimuovere le cellule morte dalla superficie della pelle, rendendola più liscia e luminosa. Migliora la circolazione: massaggiare la pelle delle gambe con uno scrub può aiutare a stimolare la circolazione sanguigna, favorendo l’ossigenazione delle cellule e il drenaggio dei liquidi. Combatte la cellulite: lo scrub può aiutare a ridurre la comparsa della cellulite, poiché stimola la circolazione sanguigna e favorisce l’eliminazione delle tossine. Prepara la pelle per altri trattamenti: l’esfoliazione della pelle delle gambe con uno scrub può aiutare a prepararla per altri trattamenti, come l’applicazione di una crema idratante o di autoabbronzante. Promuove il rilassamento: l massaggio con lo scrub può aiutare a promuovere il rilassamento e il benessere generale, aiutando a ridurre lo stress e la tensione muscolare.

E’ possibile migliorare l’aspetto delle gambe grazie allo scrub al caffè fai da te. Sì, perchè a breve le gambe inizieranno ad essere in bella mostra, per via della bella stagione, ed è necessario rendere la pelle liscia e lucida, eliminando le cellule morte. In commercio sono presenti motli scrub per il corpo, sicuramente efficaci, ma spesso molto costosi e trattati chimicamente. Creando in casa uno scrub al caffè, invece, avrete la possibilità di spendere poco e niente, e di ottenere un ottimo risultato utilizzando un prodotto al 100% naturale. Gli ingredienti si trovano tutti in cucina, e la preparazione è molto veloce. Grazie alla presenza del caffè, oltre ad ammorbidire la pelle rendendola più lucida e migliorandone l’aspetto, potrete avere anche un effetto anticellulite: la caffeina è infatti un buon alleato per combattere questo inestetismo tanto odiato da tutte le donne. Lo scrub in questione, inoltre, oltre che per le gambe, può essere utilizzato su tutto il corpo, così da arrivare perfette all’estate.

Come preparare in casa lo scrub al caffè

Ma come si prepara questo scrub al caffè? Vediamolo di seguito.

Ingredienti:

3 tazze di caffè macinato

4 cucchiati di olio d’oliva

1 tazza di zucchero di canna

Preparazione:

Mescolate bene tutti gli ingredienti, fino a che non avrete ottenuto una pappetta omogenea.

Applicazione:

Strofinate lo scrub al caffè sul corpo, durante la doccia, prestando particolare attenzione alle ginocchia, ai piedi e ai gomiti, zone in cui la pelle tende ad essere più secca. A questo punto, potete procedere con una normale doccia e sciacquarvi. Una volta asciugata la pelle, il consiglio è quello di applicare una crema, meglio se grassa (come ad esempio la Nivea): prendetene la quantità che basta, e stendetela sul corpo nelle zone che vi interessano. L’effetto liscio e morbido sarà così mantenuto. Si consiglia di applicare lo scrub al caffè tra le 2 e le 3 volte a settimana, al fine di trarne maggior giovamento.

Non dimenticatevi di effettuare uno scrub naturale anche sul viso, grazie alla ricetta dello scrub allo zucchero di canna. Come variante per questo scrub, invece che l’olio di oliva si può usare anche l’olio di cocco che vi darà un effetto esfoliante importante. Non vi resta quindi che provare a fare in casa questo ottimi scub che vi farà risparmiare molto e sarà fatto con ingredienti del tutto naturali. Il caffè ha proprietà antiossidanti e stimola la circolazione sanguigna, mentre l’olio di cocco o l’olio d’oliva aiutano a idratare la pelle e lo zucchero di canna rimuove le cellule morte e favorisce l’esfoliazione.