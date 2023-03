Colazione salata o colazione dolce? 7 idee per una colazione sana senza zuccheri

Meglio la colazione salata o la colazione dolce? Ecco 7 idee per una colazione sana senza zuccheri

La scelta tra una colazione salata e una colazione dolce dipende dalle preferenze personali e dalle esigenze nutrizionali individuali. Se si ha bisogno di carboidrati per avere energia durante la giornata, una colazione dolce potrebbe essere la scelta migliore. Questo tipo di colazione può includere cibi come cereali, pane tostato con marmellata o burro di arachidi, muffin o pancake. D’altra parte, se si preferisce qualcosa di più sostanzioso e salutare, una colazione salata può essere l’ideale. Questo tipo di colazione può includere uova, bacon, formaggio, pane integrale e frutta fresca una colazione in stile anglosassone per intenderci. In ogni caso, è importante scegliere cibi nutrienti e bilanciati per avere una colazione equilibrata e sana. Una buona regola generale è includere una fonte di proteine, carboidrati complessi e grassi sani nella propria colazione, indipendentemente dal tipo di cibo scelto.

Perchè la colazione salata potrebbe essere migliore di quella “con zuccheri”

La colazione salata può essere considerata più salutare rispetto alla colazione dolce per diversi motivi:

Riduzione dell’apporto di zuccheri: molti cibi dolci per la colazione, come cereali zuccherati, muffin e pancake, contengono grandi quantità di zuccheri aggiunti. Una colazione salata, invece, solitamente non include zuccheri aggiunti, contribuendo a ridurre l’assunzione di zuccheri raffinati. Maggiore apporto di proteine: la maggior parte dei cibi salati per la colazione, come uova, formaggio e carne, sono fonti di proteine. Le proteine sono importanti per la costruzione e il mantenimento della massa muscolare, la regolazione dell’appetito e il mantenimento di un livello di zuccheri nel sangue costante durante la giornata. Maggiore apporto di grassi sani: molti cibi salati per la colazione contengono grassi sani, come quelli presenti nelle uova, nel formaggio, nella frutta secca e nelle verdure. Questi grassi sani sono importanti per il corretto funzionamento del cervello, del cuore e del sistema nervoso, oltre ad essere importanti per l’assorbimento di vitamine liposolubili. Maggiore apporto di fibre: se si sceglie una colazione salata con pane integrale, verdure e frutta fresca, si avrà anche un maggiore apporto di fibre, importanti per la regolarità intestinale e la prevenzione di malattie cardiovascolari.

Tuttavia, va considerato che una colazione salata può anche essere ricca di sodio, quindi è importante prestare attenzione alla quantità di sale presente nei cibi scelti. In generale, una colazione equilibrata dovrebbe includere una combinazione di carboidrati, proteine, grassi sani e fibre, indipendentemente dal fatto che sia salata o dolce.

Colazione senza zuccheri: 7 idee per una colazione salata

Ecco alcune idee per una colazione salata: