Ortica benefici e non solo: tutto quello che dobbiamo sapere

L'ortica è una pianta selvatica spesso sottovalutata e che invece possiede tantissime qualità e benefici: vediamo tutto quello che c'è da sapere

L‘ortica, nota anche come Urtica dioica, è una pianta perenne appartenente alla famiglia delle Urticaceae. È comune in molte parti del mondo e cresce spesso in luoghi umidi come prati, bordi stradali e boschi. Questa pianta può raggiungere un’altezza di circa un metro e ha foglie dentellate e appuntite che possono causare prurito e irritazione della pelle a contatto. L’ortica è nota per la sua capacità di produrre acido formico, una sostanza chimica presente anche nelle punture di api e vespe. L’ortica è spesso sottovalutata: la si vede come una pianta selvatica per alcuni versi anche fastidiosa vista la sensazione di immediato prurito che dà al tatto. E invece è in assoluto una delle piante più miracolose che esista in natura: ottima in cucina vanta anche proprietà benefiche per l’organismo, come insegnano i rimedi della nonna. Le foglie di ortica sono ricche di nutrienti, tra cui vitamina C, ferro e calcio. Inoltre, sono utilizzate da secoli in medicina tradizionale per il loro effetto antinfiammatorio, diuretico e antiossidante.

Tutti i benefici dell’ortica

L’ortica si può usare nella preparazione di molti piatti ma anche come farmaco naturale e come prodotto di bellezza. Non ci credete? Scopriamolo insieme. Lo sanno bene i contadini, visto che i terreni più fertili sono proprio quelli dove cresce spontaneamente l’ortica. I peli orticanti di questa erba liberano un veleno ricco di enzimi che potremmo paragonare al veleno dei serpenti. Non è un caso che le proprietà magiche dell’ortica erano note già agli antichi: Plinio la descriveva come una pianta magica per preservarsi dalle malattie e infatti i romani la mangiavano con frequenza. Pare che le foglie in particolare siano efficaci contro l’ulcera. L’ortica è ricca di clorofilla ma anche di nitrato di potassio e di tannino oltre che di Sali minerali. Raccogliere l’ortica quindi (purché con i guanti) permette di usarla per molti scopi: è ottima come ripieno per la pasta fresca in alternativa agli spinaci e, unita con alcol e glicerina, è anche utile per contrastare la caduta dei capelli. Questo composto in pratica si usa come shampoo (non a caso anche alcuni di quelli comprati e anti caduta sono a base di ortica). Pare che sia efficace anche contro la forfora. Non solo: alcuni erboristi le riconoscono proprietà nel trattamento del diabete: per questo scopo si deve bere un decotto ottenuto sciogliendo qualche foglia di ortica in 250 ml di acqua per tre volte al giorno. L’ortica infatti abbassa il tasso di glucosio nel sangue.

L’ortica è una pianta molto interessante, dalle proprietà benefiche e dalle molteplici applicazioni, sia in campo medico che culinario. Tuttavia, è importante maneggiarla con cautela, poiché le sue foglie possono causare irritazioni cutanee.

Ecco altri fatti interessanti sull’ortica:

L’ortica è una pianta molto resistente e può crescere anche in condizioni avverse, come terreni poveri di nutrienti o zone con elevata inquinamento atmosferico.

In medicina tradizionale, l’ortica viene spesso utilizzata per alleviare sintomi come artrite, eczema e anemia.

Le radici dell’ortica sono utilizzate per produrre un colorante naturale di colore giallo.

L’ortica è considerata una pianta benefica per gli insetti, in quanto attira api e farfalle con i suoi fiori ricchi di nettare.

L’ortica può essere utilizzata come fertilizzante naturale, grazie al suo alto contenuto di azoto, potassio e fosforo.

In alcune culture, l’ortica viene utilizzata anche come rimedio contro la caduta dei capelli e per promuovere la crescita di capelli sani e forti.

L’ortica è stata utilizzata in passato per produrre tessuti, grazie alle sue fibre resistenti e morbide.

L’ortica può essere utilizzata anche come rimedio naturale per combattere le allergie stagionali, poiché le sue foglie contengono composti che possono ridurre la produzione di istamina nel corpo.

Impacco di ortica: come si prepara

Gli impacchi di ortica sono un rimedio naturale che viene utilizzato per alleviare il dolore e l’infiammazione. Per preparare un impacco di ortica, si possono utilizzare le foglie fresche o secche della pianta.

Ecco come preparare un impacco di ortica:

Raccogliere alcune foglie di ortica fresche o secche. Tritare le foglie finemente o frullarle in un mixer. Aggiungere acqua calda e mescolare fino ad ottenere una pasta densa. Applicare l’impacco sulla zona interessata e lasciarlo in posa per circa 15-20 minuti. Rimuovere l’impacco e risciacquare la zona con acqua fresca.

L’impacco di ortica può essere utilizzato per alleviare il dolore e l’infiammazione causati da mal di schiena, dolori articolari, tendiniti, dolori muscolari e infiammazioni della pelle come eczemi o dermatiti.