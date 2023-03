Frutta e verdura di stagione in primavera: cosa mangiare a marzo e aprile per stare bene

Mangiare frutta e verdura di stagione è una delle raccomandazioni dei dietologi. Ecco cosa mangiare tra marzo e aprile per una sana alimentazione

Cosa mangiare nelle giornate dal clima tiepido che i mesi di marzo e aprile ci regalano? Bhè in primavera, c’è davvero tanta frutta e verdura di stagione da portare sulle nostre tavole per riempire anche le dispense. Come scegliere cosa mangiare per fare una sana alimentazione? Meglio scegliere alimenti c che sono ricchi di nutrienti, tra cui vitamine, minerali e antiossidanti, e che possono essere utilizzati in molte ricette sane e gustose. La scelta di alimenti freschi e di stagione può aiutare a variare la propria dieta e a fornire al corpo i nutrienti di cui ha bisogno per una buona salute.

Scegliere frutta e verdura di stagione è molto importante per mantenere il benessere di tutto l’organismo. Spesso però non sappiamo cosa sia di stagione o meno, e dunque oggi vogliamo darvi alcuni consigli su cosa mangiare a marzo. Questo mese segna il passaggio dall’inverno alla primavera ed inevitabilmente il raccolto ne risente. Cosa dobbiamo prediligere nei banchi del supermercato? Ecco la frutta e la verdura di stagione per il mese di marzo e aprile.

Cosa mangiare tra marzo e aprile: ecco come scegliere frutta e verdura di stagione

Gli spinaci fanno sicuramente parte della verdura di stagione. Nonostante siano disponibili anche in altri mesi dell’anno, a marzo potete trovare sui banchi di frutta e verdura gli spinaci a foglia piccola freschi e quindi dal gusto più intenso. Anche gli agretti sono una verdura di stagione che è possibile trovare a marzo, e sono perfetti cotti a vapore e conditi solo con olio, sale e limone. Le cipolline di marzo non devono assolutamente mancare in tavola, soprattutto da consumare crude magari all’interno di una bella insalata. Tra le altre verdure di stagione tra marzo e aprile abbiamo anche i broccoli, la barbabietola rossa, le carote, la cicoria, il sedano, il finocchio, il radicchio, il cavolfiore, il porro, il carciofo, la rapa, il cavolo, la bietola e i cavoletti di Bruxelles.

Per quanto riguarda la frutta di stagione, abbiamo il lime, il limone, l’avocado, il mandarino, l’arancia, il kiwi, le pere, le mele, il pompelmo, il mandarancio, il pompelmo. Questi prodotti a marzo sono perfetti da consumare perché è proprio il periodo in cui è previsto il loro raccolto. Mangiare frutta e verdura di stagione è molto importante per seguire una dieta sana e per stare bene. Inoltre in generale il consumo di frutta e verdura ci consente di immagazzinare nel nostro corpo vitamine e minerali preziosi. Insomma, frutta e verdura di stagione fanno bene al corpo ma anche al palato. Da aprile invece arrivano le prime fragole ad esempio, assolutamente da non perdere.

A fine aprile troveremo anche le prime pesche, le prime albicocche e le ciliegie, assolutamente da non perdere.

Mangiare tanta frutta in primavera (e in generale durante tutto l’anno) è importante per diversi motivi. Ecco alcuni dei principali motivi:

Fornisce nutrienti essenziali: la frutta è un’ottima fonte di vitamine, minerali, antiossidanti e fibre. Questi nutrienti sono importanti per una buona salute, poiché aiutano a proteggere il corpo dalle malattie e a mantenere il sistema immunitario forte. Favorisce il mantenimento del peso: la frutta è generalmente a basso contenuto calorico e ricca di fibre, che possono aiutare a mantenere il peso sotto controllo. Inoltre, mangiare frutta può ridurre la voglia di cibi meno salutari, come dolci e snack ricchi di grassi e zuccheri. Protegge la salute del cuore: mangiare frutta regolarmente è stato associato a un minor rischio di malattie cardiovascolari, come infarti e ictus. Ciò è dovuto alla presenza di antiossidanti e fibre, che possono ridurre l’infiammazione e il colesterolo nel sangue. Migliora la digestione: la frutta contiene fibre solubili e insolubili, che possono aiutare a regolare il transito intestinale e prevenire la stitichezza.

In generale, mangiare tanta frutta (e verdura) è importante per mantenere una dieta equilibrata e sana. La primavera offre molte opzioni di frutta fresca e di stagione, quindi è un buon momento per godere dei benefici di questi alimenti nutrienti e gustosi.