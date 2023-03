La dieta per rassodare i glutei: ecco cosa fare, 5 esercizi per migliorare

Come rassodare i glutei? Ecco i consigli per una dieta equilibrata e 5 esercizi da fare per glutei molto sodi

Se sei alla ricerca di esercizi efficaci per rassodare i glutei, sei nel posto giusto vi daremo anche dei consigli per una dieta che può aiutare a rassodare i muscoli. In questo articolo, vi mostreremo cinque esercizi specifici che possono aiutare a tonificare e rafforzare i tuoi glutei. Ma prima di iniziare, è importante comprendere l’importanza dei glutei e di mantenerli in buona forma.

I glutei sono i muscoli più grandi del corpo umano e svolgono molte funzioni vitali come il sostegno del tronco, la postura e il movimento del corpo. Inoltre, i glutei possono anche influenzare l’aspetto estetico della figura, rendendola più attraente. Ecco perché è importante rafforzare e tonificare i glutei per avere una figura sana e in forma. L’estate si avvicina: il cruccio delle donne in vista della fatidica prova costume non è solo perdere peso mettendosi a dieta ma anche, e forse soprattutto, rassodare i glutei. Come ottenere un lato b sodo e in poco tempo? Occorre agire su più fronti.

Fondamentali infatti sono gli esercizi di sport mirati (affondi, bicicletta e nuoto) ma anche l’alimentazione gioca un ruolo molto importante per il rassodamento del lato b. Di certo non esiste una dieta miracolosa che garantisca un rassodamento dei glutei ma in linea di massima ci sono regole alimentari sane da seguire. Il primo consiglio è quello di bere molto. Occorre infatti contrastare la ritenzione idrica e la cellulite che trova sui glutei terreno fertile per concentrarsi. Si quindi a tisane drenanti. Semaforo rosso per il sale, nemico numero uno in questo senso. Ma anche fritti e dolci vanno eliminati. L’alimentazione giornaliera deve essere a base di frutta e verdura di stagione, meglio se consumate a crudo o cotte al vapore. La carne, soprattutto quella rossa, va ridotta al minimo. Da preferire il pesce, cucinato al forno, alla griglia o al vapore. Una buona abitudine alimentare è quella di consumare piatti che bilancino in maniera equilibrata proteine, carboidrati e lipidi. Ovviamente non ci si possono aspettare risultati immediati: nessun regime alimentare infatti può essere considerato miracoloso e non è un caso se i glutei sono uno dei punti più critici sui quali si accumula il grasso. Ma mangiare sano e fare esercizi darà i suoi frutti. Assolutamente sconsigliato cadere nella tentazione di saltare i pasti per accelerare i risultati. Mangiare poco ma spesso infatti aiuta a tenere sempre attivo il metabolismo e quindi abitua il nostro corpo a bruciare più in fretta le calorie. La regola dei cinque pasti al giorno quindi non va mai trasgredita: da evitar invece le abbuffate, soprattutto la sera.

Vediamo nel dettaglio 5 esercizi perfetti per rassodare i glutei.

5 esercizi perfetti per rassodare i glutei

Ecco cinque esercizi efficaci per rassodare i glutei:

Squat: gli squat sono un esercizio molto efficace per rafforzare i glutei. Inizia tenendo i piedi larghi quanto le spalle e le punte dei piedi rivolte leggermente verso l’esterno. Poi, piega le ginocchia e abbassati lentamente fino a quando le cosce sono parallele al pavimento. Torna poi alla posizione eretta, mantenendo la schiena dritta e i glutei contratti. Ripeti l’esercizio per 3 serie da 10-12 ripetizioni. Affondi: gli affondi sono un altro esercizio utile per rafforzare i glutei. Inizia in piedi con i piedi allineati con le anche. Fai un passo avanti con il piede destro e abbassa il ginocchio sinistro verso il pavimento, mantenendo il piede destro piatto sul pavimento. Torna alla posizione eretta e ripeti con la gamba sinistra. Esegui l’esercizio per 3 serie da 10-12 ripetizioni. Ponte glutei: questo esercizio è ideale per tonificare i glutei. Inizia sdraiandoti sulla schiena con le ginocchia piegate e i piedi appoggiati sul pavimento. Solleva il bacino fino a quando il corpo forma una linea dritta dalle ginocchia alle spalle. Torna poi alla posizione di partenza e ripeti l’esercizio per 3 serie da 10-12 ripetizioni. Deadlift: il deadlift è un esercizio eccellente per rafforzare i glutei e la parte inferiore della schiena. Inizia tenendo una barra dritta o un set di manubri dritti davanti a te. Piega le ginocchia leggermente e fletti le anche fino a quando la schiena è parallela al pavimento. Torna poi alla posizione eretta, mantenendo la schiena dritta e i glutei contratti. Esegui l’esercizio per 3 serie da 10-12 ripetizioni. Step-up: questo esercizio coinvolge principalmente i glutei e le gambe. Inizia tenendo un paio di manubri dritti vicino al corpo e un gradino o una panca davanti a te. Metti un piede sul gradino e sollevati finché la gamba dietro è dritta. Torna alla posizione di partenza e ripeti con l’altra gamba. Esegui l’esercizio per 3 serie da 10-12 ripetizioni per gamba.

Oltre a questi esercizi, ci sono altri modi per rafforzare i glutei come camminare, correre, fare yoga o pilates, o semplicemente fare attività quotidiane che coinvolgono i muscoli dei glutei, come salire le scale. Tuttavia, è importante fare questi esercizi in modo corretto per evitare lesioni e massimizzare i benefici.

Ecco alcuni suggerimenti per eseguire gli esercizi in modo corretto: