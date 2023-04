10 motivi per bere Acqua tiepida e limone la mattina

Perchè fa bene bere un po' di acqua e limone la mattina? Ecco almeno 10 benefici che avremo bevendo acqua tiepida con il limone al mattino

Fa davvero bene bere acqua e limone ogni mattina? Di certo ne avrete sentito spesso parlare, in molti consigliano di bere un po’ di acqua e limone magari un po’ tiepida al mattino. Pare infatti che ci siano molti benefici in questa sana abitudine che di certo male non ci può fare. Bere un bicchiere di acqua tiepida con limone ogni mattina ha ben 10 benefici per la nostra salute e bellezza. Abbiamo quindi altrettanti motivi per prendere questa sana abitudine. Scopriamoli insieme. Il limone ha il vantaggio, non comune nei frutti, di essere disponibile tutto l’anno per cui possiamo bere acqua e limone ogni mattina, in qualsiasi posto ci troviamo, in ogni stagione dell’anno.

Provare per credere: alcuni benefici saranno visibili già dopo poco giorni.

Bere acqua e limone al mattino: 10 benefici

Prima di tutto migliora la digestione dei pasti durante la giornata stimolando dalle prime ore del mattino la produzione della bile da parte del fegato. Questo comporta anche un effetto di dimagrimento e sgonfiamento (dovuto anche alla pectina, una fibra contenuta nel limone e che contrasta la sensazione di fame favorendo il senso di sazietà). Ci aiuta anche a mantenere pulito il nostro intestino.

Il limone peraltro è diuretico quindi aiuta a depurare l’organismo eliminando le scorie e contrasta la cellulite. Questo agrume, come l’arancia, contiene alta percentuale di vitamina C quindi migliora il sistema immunitario abbassando il rischio di ammalarsi. La vitamina C inoltre, insieme agli antiossidanti, aiuta a purificare la pelle combattendo i radicali liberi, i primi colpevoli dell’invecchiamento. Infine la vitamina C rafforza le ossa e velocizza la guarigione delle ferite. Non solo: il succo di limone, avendo proprietà alcalinizzanti, regola il Ph contrastando il rischio di infiammazioni delle articolazioni. Gli ioni negativi contenuti nel succo di limone sono una carica di buon umore: bere acqua tiepida con limone al mattino quindi serve anche a contrastare lo stress. Si anche perché un organismo idratato accusa meno il senso di spossatezza. Il limone inoltre ha un effetto rinfrescante sull’alito e lenisce il mal di denti. Non a caso anche il famoso oncologo Veronesi consiglia di bere ogni mattina a digiuno un bicchiere di acqua tiepida o a temperatura ambiente con qualche goccia di limone. L’ambiente alcalino infatti riduce il rischio tumore: le cellule cancerogene prolificano più facilmente in ambienti acidi.

Ma ci sono anche altri benefici, ad esempio aiuta a migliorare la pelle: il limone contiene vitamina C, che può aiutare a ridurre l’infiammazione e a prevenire il danno ambientale alla pelle. Aiuta a migliorare le funzioni cerebrali: il limone contiene vitamina C e potassio, che possono aiutare a migliorare le funzioni cerebrali e a aumentare la concentrazione.

Non vi resta quindi che provare se capire se davvero questa sana abitudine può aiutarvi a migliorare la vostra vita.