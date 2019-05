Svenduta all’asta la casa di Morgan ma lì c’è tutta la sua vita e chiede aiuto (Foto)

La casa di Morgan è stata pignorata, messa all’asta e svenduta e il cantante fa sapere che lo sfratto che dovrebbe arrivargli è una cosa profondamente sbagliata (foto). Non vogliamo certo entrare nel merito parlando di chi in questa storia ha torto o ragione ma in realtà non lo fa nemmeno Morgan che sottolinea che legalmente è tutto giusto ma che nessuno riconosce l’artisticità della sua abitazione ormai svenduta. L’artista che vediamo in queste settimane giudice di The Voice racconta come ha comprato quella casa concludendo poi con la richiesta di aiuto rivolta anche alle madri delle sue due figlie, ad Asia Argento e Jessica Mazzoli. Marco Castoldi si sente trattato come un assassino a cui viene tolta la libertà per sempre. Desidera chiedere scusa a chi ha fatto del male ma vorrebbe un’ultima possibilità, vorrebbe poter recuperare la sua casa. “Questa casa è la mia storia – Non la lascerò facilmente” sarebbe anche capace di dormire sul marciapiede per non andare via da lì.

MORGAN CHIEDE AIUTO PER NON LASCIARE LA SUA CASA

“Questa casa è l’unica che ho e me la sono pagata con i risparmi ricavati dalle serate come pianista e cantante che ho iniziato a fare regolarmente due o tre giorni alla settimana a sedici anni, mentre andavo al liceo. Questa casa ha la mia anima. Trovo pazzesco non avere la possibilità di poter rimediare…” ha confidato lasciando scoperta la sua fragilità nell’intervista a Libero. Da Asia Argento e Jessica Mazzoli è stato accusato più volte di non pagare gli alimenti alle figlie Anna Lou che ha 17 anni e la piccola Lara che ne ha 6. Ammette di non essere stato un padre esemplare ma chiede aiuto proprio alle sue ex compagne, soprattutto ad Asia. Con lei è in buoni rapporti ma è lei che ha avviato il procedimento giudiziario, il pignoramento.

Morgan chiede anche a chi ha comprato la casa di rivendergliela: “Come farei a pagarla? In questo momento si stanno muovendo alcuni amici”. Il 5 giugno è vicino, potrebbe finire in mezzo alla strada ma nella sua casa c’è tutta la sua vita e non la lascerà facilmente.