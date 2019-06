Celine Dion sempre più magra e la sua ultima foto allarma tutti (Foto)

Non è la prima volta che i fan di Celine Dion si preoccupano allarmati dalla sua eccessiva magrezza ma la cantante ha pubblicato una nuova foto sul suo profilo social e lo spettro dell’anoressia per molti è evidente (foto). Non la pensa così l’artista che ci ha fatto e continua a farci sognare con la sua voce unica, a 51 anni lei confida di sentirsi meglio con il nuovo peso, che ha scoperto una nuova passione, la danza, per questo sarebbe così magra. T-shirt nera, gonna di pelle nera, seduta sul pavimento ed è davvero impressionante quanto sia magra Celine Dion. Sorride, sembra voler dire che va tutto bene ma ci credono in pochi. Da tempo i fan le consigliano di mangiare e gli haters la definiscono brutta. Quasi tutti sembrano d’accordo nel pensare che l’artista non stia attraversando un periodo semplice. “Sei malata” si legge in più commenti, in quelli di chi pensa che Celine sia anoressica. E’ davvero irriconoscibile, era uno splendore, meravigliosa, un po’ alla volta sembra voler sparire.

CELINE DION SEMPRE PIU’ MAGRA – I FAN TEMONO SIA ANORESSICA

“Sei diventata troppo magra, sei irriconoscibile” e uno dei tanti commenti di chi vorrebbe farle aprire gli occhi per vedere davvero che è solo pelle e ossa. “Devi aver cura della tua salute” o “Mangia, ti prego Mangia” scrivono altri. “Sembri uno scheletro! Che orrore, sei quasi invisibile” aggiunge qualcun altro con meno gentilezza.

E’ evidente che Celine Dion è magrissima, sempre più magra da quando suo marito non c’è più. Un dolore immenso che tutti sapevano sarebbe arrivato ma che lei ha affrontato tornando a cantare. Risponde e lo fa tentando di tranquillizzare tutti, sembra convinta di ciò che scrive: “E’ vero che sono un po’ più magra di prima. Ma tranquilli, va tutto bene, non c’è da preoccuparsi, ho scoperto una nuova passione… la danza”. Le voci e i timori però non si fermano.

Celine Dion sempre più magra e la sua ultima foto allarma tutti (Foto) ultima modifica: da