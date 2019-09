Tutti con Emma Marrone, da Marco Bocci ad Alessandra Amoroso l’abbraccio di amici e colleghi (Foto)

Forse nemmeno Emma Marrone pensava che così tante persone tra fan, amici e colleghi si sarebbero preoccupate per lei inviandole messaggi di sostegno (foto). Dopo il suo annuncio di doversi fermare per problemi legati alla sua salute l’abbraccio di tutti ha commosso la cantante salentina. Marco Bocci, Laura Chiatti, Alessandra Amoroso, Noemi, Paola Turci, Laura Pausini, Maria De Filippi, solo per citarne alcuni ma accanto ai nomi di amici e colleghi anche programmi televisivi che le hanno dedicato non la curiosità ma l’affetto sincero, gli auguri perché tutto si sistemi velocemente. Emma è forte o, come dicono Laura Chiatti e Marco Bocci è “cazzuta”. Ci sono anche i due attori tra coloro che hanno immediatamente scritto un messaggio per la cantante. Bocci e la Marrone sono stati fidanzati, ma questo tanto tempo fa, prima che Marco incontrasse Laura. “Sei bella ma sei pure cazzuta. Ti aspettiamo”.

EMMA MARRONE SOSTENUTA DALL’AFFETTO DI TUTTI

Laura Chiatti ed Emma Marrone sono poi diventate amiche ed è bellissima la foto scelta dall’attrice, uno scatto pubblicato su una rivista di gossip, loro due strette in un abbraccio. “Amica mia ti aspetto. Ti voglio bene”.

LA LETTERA DI MARIA DE FILIPPI A EMMA

IL SOSTEGNO DI CARLO CONTI, LE PAROLE PER EMMA





Non potevano mancare le parole di Alessandra Amoroso: “Lo sappiamo che andrà tutto a meraviglia e tornerai più forte di prima perché ti conosciamo bene. An capu noscia sempre!”. Dolcissima Isabella Ferrari: “Sei pura energia. Bella dentro”. Nek affettuoso le ha mandato un messaggio anche da parte dei suoi cari: “Cara Emma, ennesima prova per te. Io e la mia famiglia ti siamo vicini. Ti vogliamo bene”. Noemi ha detto tutto con “Stay Strong” e ancora Laura Pausini con “Siamo tutti con te” ha racchiuso le parole di tutti. Torna presto, Emma!