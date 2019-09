Tale e Quale Show, imitazione di Emma: Carlo Conti e il messaggio per la cantante

È passato poco meno di un giorno da quando la cantante Emma Marrone ha dato la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Emma si deve fermare a causa di un problema di salute. L’artista ha dovuto annullare a malincuore i suoi impegni con la musica e con i suoi fan che, in queste ore, la stanno riempiendo di messaggi di affetto, vicinanza e forza. E di forza Emma ne ha già tanta. Fan e colleghi vip si sono radunati sui social incoraggiando la cantante e, anche in tv, c’è chi ha avuto un pensiero per lei. Tra gli altri pure Carlo Conti.

Emma Marrone, la cantante viene imitata a Tale e Quale Show: Carlo Conti le manda un abbraccio

Durante la puntata di ieri sera di Tale e Quale Show, Sara Facciolini si è dovuta mettere nei panni di Emma Marrone proprio poche ore l’annuncio della cantante. Prima della performance di Sara però, il conduttore Carlo Conti ha voluto rivolgere un dolce pensiero ad Emma con cui lui ha lavorato anche durante l’importante progetto di Sanremo. “Ora tocca a Sara Facciolini che deve imitare una ragazza straordinaria che è stata al mio fianco nel primo Sanremo con Arisa: è Emma, a cui voglio mandare un abbraccio gigantesco“ sono state infatti le parole del conduttore di Tale e Quale Show. Non solo Conti però. Pure la stessa Sara Facciolini ha mostrato la sua vicinanza alla cantante salentina: “Forza Emma siamo tutti con te”, seguito poi anche da Giorgio Panariello: “Un grande bacio alla mia amica Emma”.

Fan e vip, tutti uniti per dare forza a Emma Marrone: Maria De Filippi emoziona con il suo messaggio

Tra tutti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno dimostrato affetto nei confronti di Emma Marrone in un momento non semplice c’è anche Maria De Filippi, colei che ha visto nascere l’artista che oggi tutti conosciamo ma che ha conosciuto pure il suo lato umano. Proprio ieri la conduttrice di Amici ha scritto a lunga lettera per Emma per dimostrarle il suo affetto.

Fan e colleghi stanno dimostrando davvero tutto l’affetto possibile a Emma Marrone e lei ha voluto ringraziare personalmente per tutto l’amore e la forza che sta ricevendo in queste ore. “Grazie per tutto l’amore” ha scritto infatti la cantante nelle sue ig stories.

Forza Emma, siamo tutti con te e ti aspettiamo più forte di prima!