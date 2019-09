Anche da La vita in diretta un grande in bocca al lupo per Emma Marrone (VIDEO)

La notizia data poche ore fa dal suo profilo social ha lasciato tutti senza parole. Un vero fulmine a ciel sereno proprio nel momento in cui per Emma Marrone sembrava essere arrivato il momento del “ritorno”. Un nuovo disco, il film di cui è stata protagonista in arrivo al cinema, il suo singolo molto amato dai suoi fans. Sembrava essere davvero tutto perfetto ma qualcosa è cambiato. Emma infatti ha annunciato questa mattina di avere dei problemi di salute che deve risolvere prima di tornare a occuparsi della sua musica. Per lei tantissimi i messaggi in queste ore e anche da La vita in diretta Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno voluto fare un grande in bocca al lupo a Emma. Per la cantante è arrivata anche una lettera dolcissima da parte di Maria de Filippi che pubblicamente, ha voluto dimostrare alla sua “creatura” tutto il suo affetto.

