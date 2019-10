“Indiano Salentino & Artetnica”: tutto pronto per un 2020 ricco di novità

Riempiono le piazze di tutto il Salento, animano le serate con la loro musica e fanno ballare tutti. Hanno il ritmo e le note nel sangue. Parliamo di “Indiano Salentino & Artetnica”. Il gruppo nasce nel 2004 e si distingue sin da subito per un genere musicale ribattezzato ETNOFOLK. Quando chiediamo ai componenti della band come nasce questo genere ci rispondono: “La nostra musica è influenzata dall’impronta musicale di ciascuno di noi componenti, creando un’unione tra tradizione e canzoni d’autore con vari generi musicali, passando dal rock alle musiche irlandesi, non trascurando mai il ritmo della pizzica salentina, con il suo tamburello.”

INDIANO SALENTINO & ARTETNICA: UN 2020 RICCO DI NOVITA’

Una storia ormai lunga 15 anni quella di Indiano Salentino. A giugno 2006 il gruppo ha presentato il suo primo lavoro discografico dal titolo omonimo “Indiano Salentino & Artetnica”; nel luglio 2008 il secondo, “BATTITI” ; nel luglio 2010 il terzo “TOURNAMU”, mentre, a distanza di altri 2 anni, nel luglio 2012 il penultimo è più importante lavoro discografico “LASSALI PERDERE”. E’ con questo disco che si raggiunge il culmine dell’innovazione coltivata negli anni di lavoro di gruppo. Nel 2016 esce “RESET”.

Giampiero Romano, L’INDIANO SALENTINO è l’autore di tutti i testi. La sua è una passione che scorre nelle vene. Da quando era bambino, ha mostrato interesse per la musica, soprattutto per il rock, e una innata capacità di mettere in musica i suoi pensieri e la sua poesia. Un musicista autodidatta che fa parlare il suo cuore con il ritmo incalzante della sua musica. Appassionato alla storia degli Indiani d’America, cerca in loro ispirazione ritmica e melodica. Riesce a riportare chi ascolta i suoi testi e la sua musica, proprio in quelle vastissime praterie devastate dalla cattiveria dell’uomo bianco.

In questi giorni, a poca distanza dall’ultimo live estivo, si sta già lavorando per mettere a punto il nuovo spettacolo che verrà presentato durante la nuova stagione primavera estate 2020. Che cosa vedremo in futuro? Ecco che cosa ci raccontano: “le sorprese saranno tante e non vediamo l’ora di farvi sentire ciò che sta nascendo… Sono sicura che verrete travolti dall’energia delle nostre canzoni… Ma non voglio svelarvi di più…“.

Jampy ci spiega: “In cantiere un live tutto nuovo, ripercorrendo il cammino di brani inediti che fin qui hanno caratterizzato lo stile personale della band marchiata Indiano Salentino“.

Non solo musica però ma anche qualcosa che va ben oltre le note musicali e che arriva, grazie anche a chi partecipa ai concerti, negli ospedali e persino in Africa. Il gruppo infatti collabora con due associazioni “Lorenzo Risolo” e “we Africa” . “Queste collaborazioni nascono dal desiderio di poter dare più voce alle esigenze di chi di voce non ne ha… Cercare di richiamare l’attenzione su temi come la malattia o la fame e la sete nel mondo, in modi che il tutto, attraverso i nostri live, potesse avere maggior risonanza. Da 8 anni il gruppo, durante i live estivi, crea una raccolta fondi. Il ricavato è stato sempre devoluto all’associazione “Lorenzo Risolo” e da quest’anno anche a “we Africa”. Raccolta fondi che si ripeterà durante ogni nostra stagione concertistica in modo da sensibilizzare sempre di più la gente” ci spiegano i componenti della band.

GENERE: ETNOFOLK SALENTINO, PIZZICA D’AUTORE E TRADIZIONALE

Giampiero ROMANO, Indiano Salentino : autore, compositore, voce, chitarra, armonica a bocca, tammorra.

Herta Di Seclì: tamburello e voce

Fabio Romano : tamburello, cajon

Giulia Di Seclì : voce, percussioni, congas

Francesco Polito : mandolino e chitarra

Gioele Romano: flauto e chitarra

Giuseppe Marino: basso

Marco Simone: TOUR MANAGER CONTATTI 3891803904 – [email protected]