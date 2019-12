Concerto di Natale Sing&Song Home Studio, il 23 dicembre a Battipaglia

Anche quest’anno la Sing&Song Home Studio, scuola di canto a Battipaglia, propone il concerto di Natale il 23 dicembre nel Santuario “S. Maria della Speranza” con tutti gli allievi dei laboratori di canto corale e non solo. Sing&Song For Christmas, un percorso di brani natalizi cantati da piccoli e grandi. Questo a dimostrazione che cantare è bello a ogni età, sempre. La direzione corale è a cura di Claudia Cappabianca vocal coach, insegnante di canto, vocalist; mentre la direzione artistica è del M° Angelo Mutalipassi, musicista, sassofonista nonché presidente della Sing&Song Home Studio. Durante il concerto di Natale verranno inoltre certificate le competenze musicali degli allievi nel Concert Certificate Ensemble con Bimed St. Cecilia Shool Of Music.

Sing&Song For Christmas il 23 dicembre 2019

A certificare le competenze musicali del Sing&Song Youth Chorus sarà il M° Daniele Branca, violinista, compositore ed esperto di educazione musicale. È stato docente a contratto di Pedagogia musicale in corsi di laurea e in master e corsi di perfezionamento, tra cui il Master in Musica primaria (Conservatorio di Firenze – Italian University Line) e il Master per Operatori di orchestre e cori giovanili e infantili (Università di Firenze – Scuola di Musica di Fiesole). Ha fatto parte di numerose orchestre sinfoniche e ha suonato con molti artisti nazionali ed internazionali (Bocelli, Sting, Bollani, Battiato, Biondi, Renga, Morgan). Si occupa da sempre di educazione musicale con bambini e ragazzi, di narrazioni ed autobiografie musicali e di composizione infantile. È autore di libri e di articoli su riviste scientifiche di Pedagogia. Ha composto più di 50 brani per soli, coro e orchestra. La Sing&Song Home Studio è un’associazione che apre le porte a tutti coloro che amano la musica e il canto e vogliono prendersi cura della propria voce facendo di essa un’educazione alla vita e come diceva Platone: “La musica è la migliore medicina dell’uomo”. Qui tutte le info sul Concerto di Natale Sing&Song For Christmas 2019.