Masterclass di canto pop con Luca Pitteri e Nunzia Carrozza a Battipaglia 18 e 19 aprile 2020 con Sing&Song Home Studio

A Battipaglia la Masterclass di canto pop con Lica Pitteri e Nunzia Carrozza, entrambi vocal coach di All Together Now programma televisivo su Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, ma che non hanno di certo bisogno di presentazioni. La Masterclass è organizzata dalla Sing&Song Home Studio, scuola di canto campana di Claudia Cappabianca e Angelo Mutalipassi. Luca Pitteri e Nunzia Carrozza, due professionisti della voce artistica, due musicisti che dedicheranno due giornate intensive a una Masterclass di canto pop. Per tutti gli appassionati e per tutti coloro che desiderano approfondire il tema del canto pop sotto tutti gli aspetti è un’occasione da non perdere. Luca Pitteri, volto noto televisivo per le sue esperienze in diversi talent, è uno dei vocal coach più apprezzati e amati dal pubblico. Ha partecipato come vocal coach ad Amici di Maria de Filippi, Ti lascio una canzone, Io canto, The Winner is e All Together Now su Canale 5 dove nelle ultime due edizioni è stato affiancato dalla bravissima ed esperta dott.ssa Nunzia Carrozza, logopedista, docente di canto, musicista e cantante. Insieme propongono in giro per l’Italia masterclass di canto pop e seminari. A Battipaglia il 18 e 19 aprile 2020 Luca Pitteri e Nunzia Carrozza introdurranno i partecipanti alla scoperta della tecnica vocale, linguaggio e comunicazione nel canto pop, interpretazione e tanto altro. Non solo, la masterclass sarà interamente dinamica e pratica coinvolgendo tutti i partecipanti che impareranno ad esplorare l’organo vocale e le sue funzionalità attraverso l’esperienza della dott.ssa Nunzia Carrozza.

APERTE LE ISCRIZIONI ALLA MASTERCLASS DI CANTO CON LUCA PITTERI E NUNZIA CARROZZA

“Abbiamo pensato di invitare Luca e Nunzia due cari amici e professionisti nel settore per promuovere il canto pop in tutte le sue sfaccettature – ci racconta Claudia Cappabianca, insegnante di canto della Sing&Song Home Studio – così da far conoscere ai nostri allievi, attraverso due voci diverse, la bellezza del confrontarsi, del condividere esperienze per formarsi”.

Iscrizioni aperte e posti limitati per la masterclass di canto pop con Luca Pitteri e Nunzia Carrozza organizzata dalla Sing&Song Home Studio di Battipaglia (Sa). Pizza Art di Helga Liberto e Vito De Vita è la location scelta che accoglierà la masterclass. Per tutte le informazioni clicca sull’evento.